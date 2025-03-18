Не лише Трамп: хто зі світових лідерів може вплинути на Путіна

Щодо мирних переговорів та врегулювання війни в Україні висловилися низка лідерів різних країн. Прем'єр Індії Нарендра Моді наголосив, що є шанс для продуктивного діалогу, а президент Туреччини підтримав мирні ініціативи Дональда Трампа.

На політичній арені чимало гравців, які зберігають відносини між двома сторонами війни. Як розповів 24 Каналу політолог Георгій Чижов, дуже велику роль може зіграти ще одна країна.

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Хто найбільше може вплинути на Путіна

Якщо президент Китаю Сі Цзіньпін, який 9 травня приїде до Москви, скаже Путіну, щоб той погоджувався на певні умови, тоді російський диктатор буде змушений це зробити. На думку Сі Путін зважає навіть більше, ніж на думку Дональда Трампа.

Росія значно більше залежить від Китаю, ніж від США. Складно сказати, як саме йдуть перемовини між китайським та російським керівництвом, бо це таємниця за сімома замками. Але ще у 2022 році були чутки, що саме позиція Пекіна змусила Москву відмовитися від ядерного шантажу,

– підкреслив Георгій Чижов.

Припускають, що саме Сі Цзіньпін сказав Путіну, що не треба себе так поводити, бо він втратить підтримку Китаю.

Загалом позиція Китаю полягає в тому, щоб не ухвалювати різких рішень. Там можуть побоюватися того, що Трамп спробує перетягнути Росію на свій бік. Але Москва не має великої ролі у суперечках між Китаєм і США,

– наголосив політолог.

Саме російська пропаганда нав'язує, що Росія – це нібито наддержава. Вона справді має велику територію, нафту, але навіть цю сировину Китай може брати з інших джерел. До того ж незрозуміло, як Трамп "відірве" Москву від Пекіна, якщо вона настільки від нього залежна.

Зараз Сі Цзіньпін лише намагається зрозуміти, як можна поводитися з Трампом, що можна дозволити собі з Тайванем. Адже сьогодні жоден світовий лідер не здатний прогнозувати поведінку президента США,

– зауважив політолог.

На другому місці за впливом – Індія як великий економічний партнер Росії, покупець нафти. Через цю країну здійснюють різні контакти. Туреччина відіграє значно меншу роль, вона, ніби посередник, який намагається бути для всіх хорошим, і ще при цьому заробити.