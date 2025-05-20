Росія затягує мирні переговори та не йде на реальні поступки, – ISW

Володимир Зеленський заявив, що Україна готова до прямих переговорів із Росією "в будь-якому форматі". Однак для цього Росія повинна припинити тактику затягування процесу та відмовитися від практики відсутності реальних поступок Україні.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Читайте також Розмова Трампа з Путіним: про що домовилися та заяви Києва, Вашингтона й Кремля

Чи можливі подальші переговори України та Росії

19 травня Володимир Зеленський провів дві телефонні розмови з Трампом. Він підтвердив готовність України до повного безумовного припинення вогню – відповідно до попередніх пропозицій президента США.

Зеленський також заявив, що Київ готовий до прямих переговорів із Росією "в будь-якому форматі" та запропонував Туреччину, Ватикан або Швейцарію як можливі майданчики для таких перемовин.

За словами президента, до переговорного процесу мають долучитися як американські, так і європейські представники "на відповідному рівні".

Для того, щоб переговори стали результативними та відбувалися добросовісно, Росія повинна припинити тактику затягування процесу та відмовитися від практики відсутності реальних поступок Україні. Москва має чітко визнати легітимність президента України, українського уряду та Конституції, а також суверенітет держави,

– зазначають в ISW.

Натомість Путін і інші представники Кремля неодноразово заявляли, що Зеленський нібито є нелегітимним главою держави відповідно до українського законодавства, а всі уряди після 2014 року прийшли до влади незаконно.

Важливо! Конституція та закони України прямо визначають, що проведення виборів під час воєнного стану є неможливим, а скасувати його влада не може під час гарячої фази війни.

Отже, доки Росія не визнає повноважень України як переговорної сторони, повноцінні та змістовні перемовини залишатимуться неможливими.

За словами аналітиків, наративи Кремля про нібито нелегітимність української влади також є спробою створити умови для зриву будь-яких домовленостей у вигідний для Москви момент.

Нагадаємо, 19 травня Дональд Трамп та Владімір Путін провели телефонну розмову, яка тривала понад дві години. Згодом сам Трамп заявив, що розмова пройшла "дуже добре". За його словами, Росія та Україна негайно розпочнуть переговори про припинення вогню "і, що більш важливо, про завершення війни".