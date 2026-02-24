Про це на брифінгу заявила речниця МЗС КНР Мао Нін, передає кореспондент "Укрінформу".

Яку заяву зробив Китай?

Мао Нін наголосила, що в останні дні "відкрилися двері для діалогу" між сторонами російсько-українського конфлікту.

Останніми днями відкрилися двері для діалогу, і ми сподіваємося, що всі сторони скористаються цією можливістю та досягнуть всеосяжної, тривалої та обов’язкової мирної угоди,

– сказала Мао Нін.

Дипломатка підкреслила, що позиція Китаю щодо "української кризи", як її називають у КНР, залишається послідовною та чіткою. За її словами, Пекін не є стороною конфлікту, але підтримує політичне врегулювання і готовий відігравати конструктивну роль у цьому процесі разом із міжнародною спільнотою.

Вона також зазначила, що питання війни в Україні не повинно ставати перешкодою у відносинах Китаю з Європейським Союзом, і Пекін налаштований на співпрацю.

Китай обіцяє допомогу Україні, але співпрацює з Росією