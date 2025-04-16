В МЗС сказали, чи будуть іще переговори між Україною, Росією та США
- Речник МЗС України Георгій Тихий висловився про перемовини між Україною, Росією та США.
- Україна демонструє конструктив у співпраці зі США і закликає до посилення тиску на Москву для серйозного ставлення до мирного процесу.
Речник українського МЗС Георгій Тихий упевнений, що між Україною, Росією та США будуть нові раунди перемовин щодо миру. Деталі передає 24 Канал.
В МЗС нагадали, що понад місяць тому уклали енергетичне перемир'я. Та окупанти порушили його 30 разів. Кілька з цих атак по українській енергетиці сталися за останню добу.
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Україна, Росія та США проводитимуть переговори і надалі
Постійна робота між країнами триває. Наша держава зацікавлена в мирі та мирному процесі як ніхто, говорять в Міністерстві закордонних справ.
Україна продемонструвала свій конструктив, коли йдеться про взаємодію зі США. І ми розраховуємо на конструктив з російського боку. Але поки що бачимо лише терор. Ми переконані, що потрібно посилювати тиск на Москву для того, щоб в Москві почали серйозно ставитися до миру, а не нехтувати пропозиціями і зневажати не лише Україну, а і США і інших міжнародних партнерів, які закликають до миру,
– підкреслив Георгій Тихий.
Росія прагне відновити економічні відносини зі США. Наприклад, хоче придбати літаки Boeing за "заморожені" мільярди і зняти санкції з "Аерофлоту". Проте у Вашингтоні поставили умову: спершу – припинення вогню.
А західні ЗМІ пишуть про те, що Рубіо та Віткофф полетять у Париж говорити щодо України.