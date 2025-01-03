У Росії назвали сигнали Трампа щодо миру "нецікавими", а Зеленському порадили не "затягувати"

У Путіна заявили, що наразі не почули від команди Трампа жодних пропозицій щодо завершення війни, які б зацікавили Росію. Василь Небензя закликав Зеленського не зволікати з перемовинами.

Під час прямої лінії очільник Кремля назвав умови, на яких готовий говорити про те, щоб не заморозити війну, а, буцімто, завершити її. Наразі жодні сигнали щодо укладання миру, які надходять від нової американської адміністрації, не зацікавили Москву. Про це заявив постпредставник Росії в ООН Василь Небезня в інтерв'ю пропагандистам, передає 24 Канал з посиланням на The Moscow Times.

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Кремлю "нецікаві" сигнали від Трампа щодо миру

За словами Небензі, від команди Трампа надходили "неоформлені незрозумілі сигнали про готовність до чогось". Також у Кремлі не сприймають всерйоз "сигнали про якісь домовленості", які йдуть від української сторони.

Питання у тому, що коли нарешті Зеленський, припустимо, спроможеться захотіти сісти за стіл переговорів, на якій лінії бойового дотику це відбуватиметься. Що далі, то гіршими для нього будуть умови, йому давно про це було сказано. Питання за ним,

– цинічно заявив Небензя.

Нагадаємо, що прессекретар Путіна Дмітрій Пєсков заявив про відсутність передумов до завершення будь-якої фази конфлікту.

Раніше Дональд Трамп закликав до негайного припинення вогню та переговорів між Росією та Україною. Також він сказав, що чекатиме на зустріч із Путіним, аби покласти кінець війні.

У команді республіканця неодноразово висували можливі сценарії завершення війни в Україні. Зазвичай вони передбачали замороження конфлікту на лінії бойового зіткнення, відмову України від вступу до НАТО та гарантії безпеки для неї.