Трамп жорстко пройшовся по Росії: заява новообраного президента США показала дещо важливе

Новообраний президент США Дональд Трамп прокоментував наступ повстанців в Сирії. Він прозоро натякає Путіну, що час йому припиняти свої війни.

Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. За його словами, Трамп задоволений тим, що Росія програє у Сирії. Він буквально натякає, що диктатору краще зупинитися.

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Потрібно тиснути на Путіна

Як наголосив Фесенко, Путін активізував бойові дії в Україні, аби посилити власну позицію. Але зіштовхнувся з тим, що вона послабилася.

Думаю, що Трамп буде вичікувати вдалого моменту, щоб не Путін диктував умови майбутніх переговорів, а Сполучені Штати. Зараз Трамп акуратно показує Путіну, що "ти програєш, ти втрачаєш. Тому краще припиняти війну і домовлятися зі мною",

– сказав Фесенко.

Ситуація в Сирії показує, що Росія не може вести війну на два фронти. І якщо посилити тиск, то в неї можуть початися проблеми вже на війні в Україні. Тому важливо посилити військову підтримку для України. Тоді в Росії буде ще більше проблем.

Нагадаємо, після зустрічі Макрона, Зеленського і Трампа останній закликав Україну та Росію негайно припинити бойові дії та почати перемовини. Президент Зеленський зауважив, що війну не припинити через звичайний папірець з підписами. Потрібні дієві гарантії миру.