Путін зазнав поразки у війні і хоче її завершення, – The Telegraph

Владімір Путін не просто так підтримав ініціативу Трампа щодо завершення війни, аби зайвий раз попозувати в образі "миротворця". Очільник Кремля вступає у переговори, бо опинився у слабкій позиції.

Пропагандистська машина Кремля насміхається над ставленням США до колишніх союзників, поширює наративи про те, що Вашингтон тепер "погоджується з російським баченням" війни, радіє з антиукраїнських заяв Трампа і торгових війн, які він оголошує сусідам. The Telegraph зазначає, що уся ця бравада всього лише спроба відвернути увагу від реального тиску, якому Росія піддається через свою фатальну військову авантюру в Україні, передає 24 Канал.

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Путін благатиме про кінець війни

Справжня причина, чому Путін так раптово підтримав ініціативу Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні, полягає у тому, що диктатор справді відчайдушно прагне її закінчення. Цей конфлікт на всіх рівнях став для Путіна катастрофічною поразкою.

За останніми оцінками Заходу, загальна кількість загиблих і поранених російських військових у цій війні становить 850 000 осіб – більше, ніж сукупні втрати американських і британських військ у Європі під час Другої світової війни.

До цього додається руйнівний вплив війни на економіку Росії: процентні ставки сягнули нищівних 21%, а фонд національного добробуту стрімко вичерпується, не встигаючи фінансувати військові витрати. Тому легко зрозуміти, чому Путін ухопився за можливість взяти участь у мирних ініціативах Трампа.

Одним із проявів готовності Кремля завершити конфлікт є його нещодавня пропозиція виступити посередником у переговорах між Іраном і США щодо суперечливої ядерної програми Тегерана. Водночас верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї вже відкинув можливість відновлення переговорів із Трампом, назвавши їх "нераціональними, неінтелектуальними та нечесними". Це лише підкреслює, наскільки слабкими є позиції Москви у будь-яких мирних переговорах щодо України.

Не додають оптимізму Кремлю й запізнілі, але рішучі дії європейських лідерів щодо зміцнення власної безпеки – Європейська комісія представила план залучення 800 мільярдів євро для посилення обороноздатності Європи.

Вторгнення Путіна в Україну вже змусило дві традиційно нейтральні європейські країни – Фінляндію та Швецію – приєднатися до НАТО, суттєво зміцнивши північний фланг Альянсу.

А для лідера, головною метою якого є запобігання подальшому розширенню Заходу до кордонів Росії, перспектива розміщення європейських військ, зокрема британських, на території України для стримування майбутньої російської агресії виглядає як удар у саме серце.

Бажання Путіна не допустити такого розвитку подій підтверджується реакцією Кремля на заяву президента Франції Еммануеля Макрона, який у телевізійному зверненні в середу підтвердив готовність Франції та інших європейських союзників направити війська в Україну для гарантування майбутньої мирної угоди. Кремль засудив цю заяву як "конфронтаційну".

Адміністрація Трампа має розуміти, що Путін не вступатиме в мирні переговори з позиції сили – він буде змушений це робити з позиції цілковитої слабкості,

– підсумовує видання.