Путін вкотре хоче зірвати переговори: для цього воскресили старий наратив – ISW

У понеділок, 16 грудня, Путін знову повторив брехливий російський наратив. Він заявив, що українська Конституція в умовах воєнного стану буцімто дозволяє продовження повноважень лише Верховної Ради, але не президента.

Насправді ж, як зазначає ISW, українське законодавство чітко визначає порядок виборчого процесу в умовах воєнного стану, що триває з лютого 2022 року, передає 24 Канал.

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Для чого Путін воскресив старий наратив

Путін знову просунув брехливий російський наратив, стверджуючи, що президент України Володимир Зеленський є нелегітимним. Очільник Кремля наполіг на усуненні легітимного демократичного уряду України як одній з передумов для мирних переговорів.

Натомість Конституція України та законодавство про воєнний стан передбачають, що президентські, парламентські та місцеві вибори не можуть відбуватися в умовах воєнного стану. Відповідно до цього, Зеленський був зобов'язаний призупинити вибори в Україні у 2024 році, що і було зроблено.

У Кремлі й раніше заявляли, що Зеленський начебто нелегітимний і не має повноважень, а єдиним легітимним органом для діалогу називали Верховну Раду України.

Кремлівські чиновники використовують грубе спотворення української Конституції та українського внутрішнього законодавства для просування цього твердження, що відповідає десятирічним зусиллям Росії з риторичної делегітимізації уряду та суверенітету України,

– пишуть в ISW.

Путін, ймовірно, відновив цей наратив, майже забутий з літа 2024 року, щоб наголосити, що Кремль вважає зміну влади в Києві обов’язковою умовою для переговорів з Україною.

За оцінками ISW, Росія не прагне добросовісних переговорів і сяде за стіл перемовин лише за умови досягнення максималістських поступок, зокрема усунення законного уряду України та виключення українських представників із процесу переговорів.

Раніше Михайло Подоляк заявив, що світ живе в ілюзіях, коли намагається всадити російського диктатора за стіл переговорів. Війну потрібно закінчувати на справедливих умовах, відповідно до норм міжнародного права.

Україна справді готова до перемовин з Росією, але простого рішення чекати не варто. Україна вимагатиме справедливих умов, юридичну базу та примус Росії як агресора на базі міжнародного права.