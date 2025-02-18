Росіяни виключили роль ЄС у переговорах щодо України та ставлять цинічні умови
- Російська делегація в Ер-Ріяді відкинула роль Європи у мирних перемовинах щодо України.
- Росія негативно ставиться до ідеї розміщення в Україні західних миротворців.
Російська делегація в Ер-Ріяді відкинула роль Європи у мирних перемовинах. Представників ЄС не хочуть бачити за столом переговорів.
Деталі передає 24 Канал.
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Що сказали в Росії про можливу участь ЄС у переговорах
Заступник глави російського МЗС Олександр Грушко заявив, що роль Євросоюзу в майбутніх переговорах щодо України виключена. Ба більше, "наразі ніщо не свідчить про можливий прорив у відносинах з Європою".
Окрім цього, Грушко цинічно сказав, що Європа має припинити постачати зброю Києву, "якщо хоче сприяти встановленню миру в Україні".
Ще одним пунктом заяви стали слова про можливе розміщення в Україні західних миротворців. Про це зараз розмірковують у ЄС, але не мають єдності. Росіяни "категорично негативно" ставляться до цієї ідеї і вважають її ескалаційним кроком.
При цьому Кремль "дозволяє" Україні вступити у ЄС. Але за ідеєю створення європейської армії обіцяють пильно спостерігати.
Тим часом Європа готує рекордну військову допомогу для України – 700 мільярдів євро. А Дмитро Кулеба сказав, що можна зробити в ситуації тиску на Європу.