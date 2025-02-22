Він не божевільний, – Саакашвілі про конфлікт Зеленського і Трампа

Дональд Трамп видав низку скандальних заяв щодо України та її президента. Міхеіл Саакашвілі заявив, що у Києва немає іншого вибору, як спробувати порозумітися з американським президентом.

Після переговорів США та Росії у Саудівській Аравії, які відбувалися без участі України та Європи, чиновники з адміністрації Трампа та й сам президент почали гостро критикувати Зеленського. Українського лідера називали "диктатором без виборів", а також звинувачували у початку повномасштабної війни, передає 24 Канал.

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Саакашвілі назвав Трампа "розумним", а Зеленського порівняв із Черчілем

Колишній президент Грузії Міхеіл Саакашвілі, який перебуває в ув'язненні, записав відео на тлі загострення українсько-американських відносин.

Саакашвілі зауважив, що добре знає Трампа. Політик запевнив, що очільник США "не божевільний, а дуже розумна людина". У Трампа, за його словами, є свій стиль і шлях. Експрезидент Грузії вірить, що американський лідер справді хоче покласти кінець війні.

Саакашвілі висловив переконання, що Києву потрібен методичний діалог зі США.

У нас інших союзників немає. Потрібно працювати зі Сполученими Штатами, треба працювати і з президентом Трампом, треба чути один одного й рухатися вперед. Іншої альтернативи в нас просто немає,

– пояснив грузин.

Також Саакашвілі назвав Зеленського "Черчиллем сучасності". Він нагадав, що під час Другої світової війни британському прем'єру знадобився рік чи півтора, аби переконати тодішнього президента США Франкліна Рузвельта допомогти антигітлерівській коаліції.

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