Кулеба спрогнозував, що буде з Україною якщо переговори проваляться

У ЗМІ з'явилася інформація, що Україна начебто має обмежений час, аби ухвалити пропозицію США щодо гарантій безпеки. Білий дім намагається підштовхнути сторони до мирної угоди до Різдва. Якщо цього не станеться, то американська пропозиція може бути відкликана. Це звучить як ультиматум для нашої держави.

Ексглава МЗС Дмитро Кулеба розповів 24 Каналу, що такі заяви насправді можуть бути американським блефом. Все тому, що США не відмовляться від участі у мирному процесі.

"Є одна проста причина – Дональду Трампу все одно потрібна Нобелівська премія миру. США не можуть закривати очі на найбільшу війну у світі, яка відбувається", – сказав він.

Що чекати, якщо переговори проваляться?

Дмитро Кулеба вважає, що адміністрація Трампа зараз тисне на Україну навмисне. Однак, якщо США вже зафіксували в перемовинах готовність робити певні дії, то через деякий час, якщо переговори все ж проваляться, вони не зможуть запропонувати щось гірше.

Ризик в іншому. Зараз всі живуть цими перемовинами. Американці роблять дійсно серйозний поштовх, тиснуть, хоча вже набагато ввічливіше. Вони з нами розмовляють і з європейцями почали говорити. Це означає, що вони усвідомлюють реальність,

– висловився він.

Крім того, на думку ексглави МЗС, не треба хвилюватися, якщо Трамп з Володимиром Путіним про щось домовляться проти України. Вони можуть домовитись про будь-що, але поки наша держава і Європа стоять разом, то ні Трамп, ні Путін, ні вони разом не здатні нас зламати.

Вони не здатні забезпечити виконання своїх домовленостей чи своїх бажань. Трамп тепер це усвідомлює, і тому вже почав розмови з європейцями,

– підкреслив Кулеба.

Він додав, що дилема зовсім в іншому – якщо переговори зараз провалюються, то тоді все продовжуватиметься як є.

