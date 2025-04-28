Полковник Британії назвав найбільшу проблему Путіна, якщо США вийдуть з переговорів

В адміністрації американського президента Трампа не раз заявляли, що США можуть покинути переговорний процес. Вони погрожують зробити це вже цього тижня. Існує низка сценаріїв, які будуть дуже поганими для росіян, якщо американці відмовляться від переговорів.

Про це в етері 24 Каналу наголосив полковник армії Великої Британії у відставці Геміш де Бреттон-Гордон, додавши, що якщо Трамп вийде з переговорного процесу, він активізує свої зусилля, щоб надати більш суттєву підтримку Україні в цій ситуації.

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Чого боїться очільник Кремля?

На цю мить російська армія, не дивлячись на залучений численний людський ресурс, не досягла значних успіхів на фронті, натомість зазнає шалених втрат. Одночасно з цим російська економіка перебуває у вільному падінні.

Тому Путін не може дозволити собі безперервну війну. США можуть кинути свою військову міць на підтримку України,

– вважає Геміш де Бреттон-Гордон.

Путін боїться цього і це одна з причин того, чому він напередодні Великодня вирішив оголосити тимчасове перемир'я. Одразу після заяви Сполучених Штатів про їх можливий вихід з переговорів російський диктатор буцімто запровадив 30-годинну зупинку бойових дій.

"Але всі знають, що Росія не припиняла воювати. Не думаю, що йому вдалося когось обдурити такими діями. Припущення, що вихід США з переговорів буде поганим для України – не є правильним", – озвучив Геміш де Бреттон-Гордон.

Полковник армії Великої Британії у відставці підкреслив, що російські війська зазнають дуже високого рівні втрат на полі бою. Строковиків не вистачає, Росії доводиться платити все більше і більше грошей, аби набрати в армію контрактників. Кремлю доводиться вербувати вже й жителів Москви та Санкт-Петербургу. Таке рішення є непопулярним.

Російська економіка не зможе витримати цю війну довго, особливо якщо ціни на нафту продовжать падати. Нафта є основним джерелом грошей для фінансування російської військової машини,

– зауважив Геміш де Бреттон-Гордон.

Очільник Кремля, як підсумував полковник армії Великої Британії у відставці, швидко усвідомлює, що відсутність мирної угоди може обернутися для нього дуже серйозними наслідками. Тому Путін ймовірно докладає великих зусиль, щоб вона була укладена і щоб США не покинули переговорний процес.

Зазначимо, на думку політолога Тараса Загороднього, якщо США вийдуть з переговорів, Росія потрапить у пастку і тоді у Вашингтона будуть розв'язані руки. Американці вже не будуть у ролі посередників та зможуть продавати Україні зброю. Він також вважає, що США недооцінили суб'єктність України й переоцінили суб'єктність Росії.