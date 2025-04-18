Це справді сумно, – польський політик підбив неприємні підсумки переговорів у Франції

Днями у Парижі відбулися перемовини США, України та країн Європи. На жаль, значного прогресу у переговорному процесі досягнути не вдалося.

Таку думку у розмові з 24 Каналом висловив Пьотр Кульпа – екссекретар Польської делегації в Парламенті НАТО. За його словами, США не надто допомагають Україні досягнути реального миру.

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Неприємні підсумки переговорів у Парижі

У Парижі відбулися перемовини представників США, Європи та України. Туди з візитом приїхали держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо та спецпредставник Трампа Стів Віткофф. Цікаво й те, що саме Віткофф, а не Рубіо спілкувався з президентом Франції Еммануелем Макроном.

Побутує думка, що Дональд Трамп відправив Віткоффа, аби передати неофіційну позицію США щодо війни Європі, адже в іншому випадку з лідером Франції мав би зустрітися Марко Рубіо як офіційна особа від Сполучених Штатів Америки.

За підсумками перемовин не прозвучало відверто хороших новин, навіть навпаки. Марко Рубіо заявив, що перемовини зайшли у глухий кут, а тому, якщо результатів не буде видно найближчим часом, США можуть дистанціюватися від мирного процесу. Це, звісно, гратиме на руку Владіміру Путіну, який ніколи миру і не прагнув.

Росія хоче використати Сполучені Штати як інструмент, з допомогою якого Путін міг би досягнути своїх цілей. Тому йдуть розмови про угоду (щодо рідкоземів – 24 Канал), хоч це виглядає як спроба забрати в України суверенітет над власними ресурсами, і привід для втручання у внутрішні справи України. Погано й те, що Росія тепер позбулася статусу країни-вигнанця,

– зазначив Пьотр Кульпа.

Так само, вважає польський політик, ударом по стійкості українського суспільства стали часті заяви Трампа про нелегітимність Зеленського, та заклики до проведення виборів. Ба більше, лунають і думки, що Штати виступають за те, аби в межах мирної залишити окуповані території під контролем Росії. Це вкотре покаже Путіну його безкарність, і може підштовхнути й до радикальніших кроків, адже США – потроху перестають бути лідерами демократичного світу.

"Це виглядає справді сумно, адже складається враження, що США лише через забаганки Трампа зруйнували рівень довіри не лише до безпеки України, але й усієї Європи. Тепер усі розуміють, що у випадку загрози Штати можуть не допомогти", – зауважив польський дипломат.

На думку Кульпи, США також не хочуть допускати, щоб Україні вдалося розгромити Росію і, як наслідок, довести до її розпаду. Така позиція, власне, не є новою. Так само Штати боялися розпаду Радянського Союзу. Зараз історія повторюється, тому адміністрація Трампа не тисне на Росію, як могла б.

Водночас Дональд Трамп заявив, що мирну угоду потрібно підписати якомога швидше. А якщо Україна або Росія перешкоджатиме її укладанню – США просто вийдуть з переговорного процесу.