У Financial Times розкрили, що Путін вимагатиме на переговорах із Трампом

Дональд Трамп пообіцяв завершити війну в Україні принаймні за 6 місяців. Задля цього президент США планує поговорити з очільником Кремля. ЗМІ з'ясували, яку мету переслідуватиме російський диктатор на переговорах з республіканцем.

Нещодавно Дональд Трамп заявив, що готується його зустріч із Владіміром Путіним, але терміни не назвав. Тим часом Кремль каже, що поки не отримав офіційних запитів, але вітає бажання американця щодо контактів, передає 24 Канал із посиланням на Financial Times.

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Чого Путін хотітиме від Трампа

Так, прессекретар Путіна Пєсков підкреслив, що диктатор завжди казав про свою відкритість до зв'язків з міжнародними партнерами, зокрема із президентом США Трампом.

За словами колишнього високопоставленого чиновника Кремля та ще однієї особи, яка обговорювала це питання з російським президентом, Путін на переговорах із Трампом хоче досягти нових безпекових угод, які:

гарантуватимуть, що Україна ніколи не приєднається до НАТО;

змусять військовий альянс під проводом США відмовиться від деяких східних розміщень.

"Він хоче змінити правила міжнародного порядку, щоб не було загроз для Росії. Він дуже переживає, який вигляд матиме світ після війни", – сказав ексчиновник Кремля.

До слова, президент Зеленський постійно наголошував, що будь-які переговори з Росією можливі після надання Україні гарантій безпеки.

Водночас Трамп казав, що повномасштабне вторгнення, буцімто, почалося через те, що Байден допустив можливість вступу України до НАТО. Цим самим, за словами політика, він нібито зазіхнув на "усталений порядок" та російські інтереси.