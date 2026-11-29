Росія нібито прагне миру, а Володимир Путін відкритий до переговорів щодо врегулювання війни проти України та контактів із європейськими представниками.

Про це заявив речник Кремля Дмитро Пєсков.

Що у Кремлі кажуть про переговори з Європою?

За його словами, європейські країни відмовилися від двостороннього діалогу з Росією та наполягають на тристоронньому форматі спілкування. Пєсков також стверджує, що Європа не прагне сприяти врегулюванню війни, а навпаки – нібито хоче зберегти її причини.

Пєсков заявив, що Москва хотіла б спочатку зрозуміти позицію Європейського Союзу щодо врегулювання війни, перш ніж розширювати формат переговорів.

Водночас речник Кремля запевнив, що Росія продовжує контакти зі Сполученими Штатами щодо так званого врегулювання конфлікту в Україні.

Також Пєсков звинуватив європейські країни в небажанні сприяти мирному процесу. Зокрема, він згадав плани щодо можливого розміщення іноземного військового контингенту в Україні.

Нагадаємо, раніше в ISW пояснили, що Кремль може використовувати залучення Європи до мирних переговорів для просування вимог щодо скорочення присутності НАТО в Європі.