Чому припинення вогню пропонують лише на 30 днів: Андрій Сибіга пояснив

У Джидді завершилися переговори між делегаціями США та України, які тривали понад вісім годин. У результаті Київ погодився на пропозицію американців щодо повного припинення вогню на 30 днів.

У пості в Facebook учасник перемовин у Джидді очільник МЗС Андрій Сибіга пояснив, чому важливе саме таке тимчасове припинення вогню, передає 24 Канал.

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Що сказав Сибіга

За словами міністра, тимчасове припинення вогню запрацює лише у разі згоди на нього з боку Росії.

Американська сторона зараз буде говорити з росіянами про їхню готовність чи неготовність завершувати війну,

– повідомив чиновник.

Сибіга вказав, що перемир'я пропонують встановити на 30 днів, "бо це у жодному разі не про заморожений конфлікт".

Йдеться лише про спробу почати шлях до завершення війни в справедливий спосіб. Це також крок, який демонструє, хто насправді зацікавлений в мирі,

– сказав міністр.

Нагадаємо, що США відновили обмін розвідданими з Україною, а також поставки військової допомоги.