В МЗС України сказали, як ставляться до переговорів США та Росії.

Спікера українського МЗС попросили відповісти на запитання щодо "сепаратних" переговорів між США та Росією. Відомо, що сторони провели вже кілька зустрічей без України.

Слова Георгія Тихого передає 24 Канал. Додамо, 11 березня в Ер-Ріяді, коли зустрінуться Україна та США, росіян не буде.

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Як Україна ставиться до того, що США та Росія спілкуються за її спиною

Георгій Тихий прокоментував переговорний трек між США та Росією.

Ми аналізуємо публічні повідомлення американської і російської сторін, з яких дійсно можна скласти якусь картинку про динаміку, як у них там відбувається цей діалог і процес. Але це їхні двосторонні справи, ми тут туди не втручаємось. І так само вважаємо, що і в наші двосторонні справи зі Сполученими Штатами не має ніхто втручатися, в тому числі Росія,

– сказав він.

Також Георгій Тихий прокоментував чутки про територіальні поступки України. За його словами, це лише медійна інформаційна буря.