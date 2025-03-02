Без США не обійтися: Стармер назвав 3 умови для тривалого миру в Україні

Велика Британія перебирає на себе лідерство щодо врегулювання війни в Україні. Прем'єр Стармер перелічив складові, потрібні для довготривалого миру.

У неділю, 2 березня, у Лондоні відбудеться саміт, на якому європейські союзники будуть обговорювати шляхи завершення війни в Україні. В інтерв'ю BBC прем'єр Британії Кір Стармер вказав на три речі, які, на його думку, необхідні для досягнення сталого миру в Україні, передає 24 Канал.

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Що сказав Стармер

За словами політика, для встановлення тривалого миру потрібні:

"Сильна Україна", яка зможе боротися за потреби і буде в сильній позиції для переговорів;

Європейський елемент з гарантіями безпеки;

Американська підстраховка.

Стармер підкреслив, що угода має бути чіткою і міцною. Він назвав справедливою стурбованість Зеленського через гарантії безпеки. "Неможливо мати угоду, яка розвалиться, і саме цього боїться Зеленський", – підкреслив прем'єр.

Коли його запитали про те, де буде лінія розмежування між Росією та Україною, Стармер відмовився відповідати, сказавши лише: "Це очевидно тема для обговорення".

Нагадаємо, що у суботу, 1 березня, Володимир Зеленський провів зустріч із прем'єром Великої Британії Кіром Стармером. Лондон запевнив Київ у незмінній підтримці і пообіцяв виділити 3,2 мільярда доларів на обороноздатність України.