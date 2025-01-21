Питання до Путіна: чи вдасться Трампу швидко змусити диктатора до переговорів
- Дональд Трамп має шукати шляхи для переговорів з Росією щодо війни проти України, але процес буде довгим.
- Політолог Дмитро Шеренговський зазначив, що Трампу доведеться вирішувати питання війни, і що Путін готовий говорити лише на умовах капітуляції України, але це не розглядається як варіант.
- Формування чіткої стратегії займе час, і процес досягнення згоди між сторонами потребуватиме значно більше часу, ніж очікувалося.
Дональду Трампу доведеться шукати шляхи для переговорів із Росією щодо війни проти України. Швидким цей процес, ймовірно, не буде.
Політолог і проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський в ефірі 24 Каналу зазначив, що Дональду Трампу доведеться йти на діалог із Росією та вирішувати питання війни проти України. Однак постає питання: коли і як вдасться посадити сторони за стіл переговорів.
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"Коли Зеленський зустрічався у Франції з Макроном і Трампом, він продемонстрував бажання: "Дивіться, я готовий сісти за стіл переговорів. Я готовий до конструктивних дій. Ми розуміємо, що доведеться говорити і приймати складні рішення. Але ми до цього готові'", – зазначив Дмитро Шеренговський.
Цікаво! Найближчим часом очікується телефонна розмова між президентами США та України. У “Слузі народу” зазначили, що вона може відбутися упродовж тижня, однак особиста зустріч поки не планується. За їхніми словами, Трамп має спершу зустрітися з Зеленським, перш ніж вступати в будь-які переговори з Путіним.
Знадобиться час та стратегія
Він додав, що Трамп уже заявляв про готовність Зеленського до переговорів, і тепер питання лише до Путіна.
Водночас ми вже чули заяви, що Владімір Путін готовий говорити лише на умовах капітуляції України. Це є вихідною позицією, з якої доведеться починати діалог. З попередніх слів Трампа, ми бачимо, що варіант капітуляції України не розглядається, але водночас швидкої стратегії для розв'язання конфлікту поки що немає,
– пояснив Шеренговський.
На його думку, формування чіткої стратегії займе час. Спочатку будуть попередні розмови і спроби зблизити позиції. Проте процес досягнення згоди між сторонами потребуватиме значно більше часу. Дмитро Шеренговський підсумував, що цей процес точно не буде таким швидким, як про це заявлялося у США на початку.