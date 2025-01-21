Питання до Путіна: чи вдасться Трампу швидко змусити диктатора до переговорів

Дональду Трампу доведеться шукати шляхи для переговорів із Росією щодо війни проти України. Швидким цей процес, ймовірно, не буде.

Політолог і проректор Українського католицького університету Дмитро Шеренговський в ефірі 24 Каналу зазначив, що Дональду Трампу доведеться йти на діалог із Росією та вирішувати питання війни проти України. Однак постає питання: коли і як вдасться посадити сторони за стіл переговорів.

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"Коли Зеленський зустрічався у Франції з Макроном і Трампом, він продемонстрував бажання: "Дивіться, я готовий сісти за стіл переговорів. Я готовий до конструктивних дій. Ми розуміємо, що доведеться говорити і приймати складні рішення. Але ми до цього готові'", – зазначив Дмитро Шеренговський.

Цікаво! Найближчим часом очікується телефонна розмова між президентами США та України. У “Слузі народу” зазначили, що вона може відбутися упродовж тижня, однак особиста зустріч поки не планується. За їхніми словами, Трамп має спершу зустрітися з Зеленським, перш ніж вступати в будь-які переговори з Путіним.

Знадобиться час та стратегія

Він додав, що Трамп уже заявляв про готовність Зеленського до переговорів, і тепер питання лише до Путіна.

Водночас ми вже чули заяви, що Владімір Путін готовий говорити лише на умовах капітуляції України. Це є вихідною позицією, з якої доведеться починати діалог. З попередніх слів Трампа, ми бачимо, що варіант капітуляції України не розглядається, але водночас швидкої стратегії для розв'язання конфлікту поки що немає,

– пояснив Шеренговський.

На його думку, формування чіткої стратегії займе час. Спочатку будуть попередні розмови і спроби зблизити позиції. Проте процес досягнення згоди між сторонами потребуватиме значно більше часу. Дмитро Шеренговський підсумував, що цей процес точно не буде таким швидким, як про це заявлялося у США на початку.