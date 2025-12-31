Відома дата нової зустрічі України, США та Європи щодо завершення війни

31 грудня переговірники з України, США та Європи мали телефонну розмову. Сторони домовилися про нові зустрічі.

Від України участь у розмові взяв секретар РНБО Рустем Умєров, США представляли Марко Рубіо, Стів Віткофф та Джаред Кушнер, а Європу – радники з національної безпеки Великої Британії, Німеччини та Франції, передає 24 Канал із посиланням на чиновника.

Про що домовилися переговорники з України, США та Європи?

За словами Рустема Умєрова, сторони скоординували позиції та спланували подальші зустрічі у січні.

Так, 3 січня відбудуться переговори Україна – Європа у форматі радників з питань національної безпеки. Очікується участь представників понад 10 країн, а також НАТО, Європейської комісії та Європейської ради.

Американські партнери мають приєднатися до зустрічі онлайн.

У новому році продовжимо роботу над рішеннями, які мають дати відчутний результат,

– підсумував контакти з союзниками Умєров.