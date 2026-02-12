"Певне розуміння є": в Кремлі зробили заяву щодо нового раунду мирних переговорів

Прессекретар очільника Кремля Дмитро Пєсков вкотре зробив заяву про мирні переговори щодо завершення війни. За його словами, наступний раунд відбудеться "вже скоро".

Заяву Пєскова цитує російське агентство "Интерфакс".

Що в Кремлі кажуть про переговори?

У Дмитра Пєскова запитали, чи є у Росії розуміння щодо місця і дати проведення переговорів, адже Україна погодилася провести зустріч у Маямі наступного тижня.

Певне розуміння є, ми будемо вас інформувати. Як ми і говорили, ми розраховуємо, що наступний раунд відбудеться вже скоро,

– відповів речник Кремля.

Водночас Пєсков утримався від подробиць і не прокоментував можливе місце проведення третього раунду переговорів.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що США запропонували провести зустріч в Маямі, Україна одразу підтвердила участь. За словами президента, для України місце зустрічі не має принципового значення, адже головне – це результат переговорів.

Однак переговорів з Росією у Москві або Білорусі не буде – остання є союзницею Росії та допомагала здійснити напад у 2022 році.

Як пройшов попередній раунд?