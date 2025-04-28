До дедлайну все ближче: чи вигідно Трампу виходити з переговорів між Україною та Росією

Сполучені Штати неодноразово погрожували вийти з перемовин, якщо не вдасться досягнути результату найближчим часом. Усім відомо, що Трамп хотів би оголосити про свій успіх до 100 днів президентства.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний, зауваживши, що Штати дійсно неодноразово погрожували це зробити. Але чомусь вони ніяк таки не вийдуть з переговорного процесу. Все може піти за іншим сценарієм.

Читайте також Я керую країною і світом, мені дуже весело, – Трамп про свій другий термін

Чого насправді добивається Трамп

Як наголосив Лісний, все це схоже на погрози Путіна вдарити ядерною зброєю по Україні. Перший раз на це дійсно довелося звернути увагу. Згодом диктатор неодноразово погрожував ядеркою, але нічого не робив. Тепер на це ніхто не звертає увагу.

Схожа ситуація відбувається з погрозами від Штатів. Якщо вони вийдуть з переговорного процесу, то втратять контроль над ситуацією. Та й Дональд Трамп хотів би дотиснути все, аби оголосити про власну перемогу.

Зверніть увагу! Президент Естонії Алар Каріс поспілкувався з Дональдом Трампом під час похорону Папи Франциска. Президент США у приватній розмові пообіцяв не виходити з переговорного процесу.

Утім, навіть якщо не вдасться досягнути результату до 100 днів президентства, Трамп може піти на певні хитрощі. І це сценарій, який може бути неприємним для нашої держави.

Аби він не спробував досягнути якого нетривалого перемир'я, щоб потім це продати виборцям як свою перемогу. Тоді він може знайти шпарину, аби вийти з усього, і перекинути відповідальність на Європу. Або ж він може спробувати заморозити війну на період свого президентства і подати це як перемогу,

– сказав Лісний.

Нагадаємо, нещодавно російський диктатор Владімір Путін знову оголосив так зване перемир'я до 9 травня. Минулого разу він робив таке ж саме на Великдень, але російські окупанти все одно атакували та обстрілювали позиції Сил оборони України. Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт зауважила, що Трамп чітко дав зрозуміти – потрібно досягти постійного припинення вогню.