Росія на межі краху: конгресмен пояснив, що зробить Трамп, якщо Путін не піде на переговори

Одна з ключових обіцянок нового президента США Дональда Трампа стосувалася якнайшвидшого припинення бойових дій в Україні. Новий лідер Сполучених Штатів має на меті ініціювати проведення переговорів між Україною та Росією.

Конгресмен-республіканець, член Комітету Палати представників США з питань Збройних сил Дон Бейкон в розмові з 24 Каналом підкреслив, що війна на виснаження, яку веде Кремль, не йде на користь Україні, тому Сполучені Штати мають пришвидшити та посилити підтримку ЗСУ.

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Наслідки для Росії, якщо вона не погодиться на переговори

Бейкон зауважив, що якщо Путін не поставиться серйозно до того, аби завершити російсько-українську війну, то президент Трамп подвоїть постачання зброї для України, економічні санкції проти Росії та спробує припинити торгівлю Кремля.

Якщо США зможуть збільшити видобуток природного газу та знизити ціни на газ – це значною мірою вплине на військові можливості Росії. Рубль вже падає, російська економіка перебуває на межі краху і США повинні підштовхнути її до цього,

– впевнений Бекон.

Він наголосив, що потрібно спричинити такий біль, який би відчував кожен російський громадянин.

Трамп посилить підтримку України, якщо Росія не припинить бойові дії,

– вважає конгресмен-республіканець.

Росія, ймовірно, готова воювати до останнього солдата

Російський менталітет, зі слів Бейкона, відрізняється від мислення більшості країн Заходу. Росія на полі бою зазнала численних втрат. Згідно з останніми даними – в кількості понад 730 тисяч вбитих військових. Однак не припиняє збройну агресію проти України.

"Схоже, що російське керівництво не дбає про своїх людей, йому байдуже, скільки їх кинути в "м'ясорубку". Я переживаю, що війна на виснаження працює не на користь України, але вона бореться за своє існування, культуру, мову, історію. Ось чому США мають зробити все, щоб закінчити цю війну якнайшвидше", – озвучив Бейкон.