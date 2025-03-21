Путін використовує кілька методів, щоб відвернути Трампа від України

Владімір Путін свідомо затягує переговори, розуміючи, що президент США Дональд Трамп намагається максимально швидко досягнути результатів. Кремлівський диктатор намагається зробити питання України другорядним.

Для затягування перемовин так званий очільник Кремля використовує кілька способів. Таку думку 24 Каналу озвучив політолог Вадим Денисенко.

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"Затягувати переговори він буде кількома методами. Але усі ці затягування будуть йти через призму того, що він намагатиметься переводити українське питання у другорядне. Він буде намагатися зробити так, щоб наше питання розглядалося як одне з багатьох в американсько-російських відносинах", – сказав він.

Є три питання

Вадим Денисенко зазначив, що є три питання, які Путін буде пропонувати як велику частину у переговорах з Україною. На його погляд, українське питання має займати там останнє місце після цих трьох пунктів.

Перше – це глобальне питання про значення ядерної зброї. Друге – це питання Ірану. Це продаж повітря, тому що станом на зараз Путін не має можливості настільки серйозно впливати на Тегеран для того, щоб швидко прийняти будь-які рішення. Третє є найсерйознішим.

Третя частина, яка є найбільш серйозною для нас. Це та угода, яка була запропонована росіянами два тижні тому в Ер-Ріяді. Нагадаю, що тоді було сказано про те, що росіяни пропонують американцям знову повернутися до видобутку російських копалин. Також спільно розробляти Арктику,

– підкреслив політолог.

Росіяни пропонують видобувати щось у них, продавати усі підсанкційні товари у так званих "недружніх країнах", насамперед – в ЄС. Москва вважає, що завдяки цьому вони можуть зняти санкції.

"Пропонується створити торгові доми, які будуть американськими, які торгуватимуть на території Європи, інших країн, де працюють санкції проти Росії, енергоресурсами, алмазами, лісом, морепродуктами і так далі. Насправді ті компанії, які стануть власниками цих торгових домів, зароблять десятки мільярдів доларів", – пояснив Денисенко.

Нагадаємо, Дональд Трамп та Владімір Путін провели телефонну розмову. У The Telegraph написали, що переговори тривалістю у 90 хвилин не принесли очікуваного результату. Зазначається, що Путін знову ігнорує вимоги Трампа та користується ситуацією.