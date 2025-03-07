"Не пряниками єдиними": Трамп змушений буде натиснути на Росію у переговорному процесі

Дональд Трамп буде тиснути на Владіміра Путіна під час переговорів, якщо Росія не погодиться на мир. Президент США може використовувати метод "батога та пряника".

Зокрема, Штати можуть надати Україні велику кількість зброї. Таку думку 24 Каналу озвучив ізраїльський журналіст Цві Зільбер.

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"Говорили, що якщо Путін не погодиться на мир, а він на нього не погодиться, то США дадуть Україні стільки зброї, що путінська армія зазнає поразки. Думаю, що Путін не захоче продовжувати війну у такій ситуації, якщо Штати дійсно будуть надавати Україні стільки зброї, скільки потрібно, а не 10%", – сказав він.

Трамп – імпульсивна людина

Цві Зільбер зазначив, що головний "батіг" для Путіна – це перспектива, що США збільшать поставки зброї Україні. Заяви Трампа щодо війни часто суперечать одна одній. Президент США дуже непередбачуваний, тому можливі різні сценарії.

Це імпульсивна людина. Як в один момент заявив, що заморожує усі поставки зброї в Україну, так само він може заявити, що половина його складів зберігання американської армії перевозиться в Україну. Не виключаю цього. Не тільки "пряник", але на якомусь етапі з'явиться "батіг",

– припустив журналіст.

Наразі важко точно спрогнозувати, як розвиватимуться події. Зокрема, під час виступу перед Конгресом США 5 березня Трамп майже не згадував про Україну, а говорив більше про внутрішні американські питання.