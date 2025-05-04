"Це винагороджує Путіна за агресію": які умови перемир'я є неприйнятними для України

Мирний план, який запропонував Україні Дональд Трамп, містить певні пункти, які не можуть бути погоджені Україною за жодних умов. Київ різко відповідає на ці "пропозиції", вважаючи їх "червоними лініями", які не перетне.

Вільям Браудер, зовнішній ворог Путіна номер один та гендиректор Hermitage Capital Management, у розмові з 24 Каналом оцінив позицію адміністрації Дональда Трампа щодо України та Росії. Також Володимир Зеленський наголосив, що Київ не визнаватиме юридично будь-які тимчасово окуповані території. За його словами, тільки український народ має право вирішувати, які території є українськими.

Читайте також Є ризик, що після перемир'я Україна може залишитися з Росією сам на сам, – Зеленський

Це не справа Путіна

Браудер зауважив, що "пропозиція" Трампа про можливе визнання Криму російським з боку України, є жахливою.

Зеленський не може це прийняти, він не має такої юридичної можливості, навіть якби і хотів,

– підкреслив він.

Також і Європа, за його словами, не вважає цю угоду справедливою.

Основна проблема у тому, що це фактично винагороджує Владіміра Путіна за агресію. Це не приносить справедливості за шкоду завдану Україні і за всіх убитих,

– наголосив гендиректор Hermitage Capital Management.

Водночас, на його думку, Сполучені Штати дають Путіну надто багато. Фактично йому говорять: "Все, що ти "здобув", можеш залишити собі, жодних наслідків не буде, санкції знімуть і ще отримаєш офіційне визнання Криму".

Це – катастрофа, про це не може мовитися взагалі,

– впевнений він.

Своєю чергою, за даними західних ЗМІ, США, імовірно, вимагатимуть, щоб Росія визнала право України на свою армію та оборонну промисловість як частину мирної угоди між Києвом та Москвою.

Путін не може вирішувати, чи матиме Україна власні Збройні Сили,

– сказав Вільям Браудер.

За його словами, Україна – суверенна держава, яка має право на свої Збройні Сили. Це не справа Путіна. Абсурд, що він взагалі має слово в цьому питанні.

До слова, виконавчий директор Центру політологічних досліджень "Пента" Олександр Леонов, коментуючи пропозиція Трампа що Криму, зауважив, що для США "ця історія сумнівна", адже Конгрес раніше ухвалив законопроєкт про невизнання півострова за Росією. Тому на думку Леонова, малоймовірно, що Конгрес змінить рішення на прохання Трампа.