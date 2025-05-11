Трамп обіцяє "великий тиждень", поки Путін розставляє пастку для України, Європи та США

Дональд Трамп відреагував на заяву Владіміра Путіна про проведення переговорів з Україною в Стамбулі 15 травня, зазначивши, що "попереду великий тиждень". Проте сподіватися на швидке закінчення бойових дій після цих слів президента США не варто.

Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Лісний, підкресливши, що Трамп демонструє власну наївність, якщо вважає, що війна закінчиться за тиждень. Путін продовжить затягувати переговорний процес, доки зможе.

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Лісовий впевнений, що це відбувається, тому що Путіну, окрім української армії, ніхто "не дав по зубах".

Тому не варто радіти з того, що Путін розставляє чергову пастку щодо України, Європи і Сполучених Штатів. Він заганяє в дуже небезпечний момент, і потрібно бути обережними та активними саме у ці дні, щоб дотиснути Кремль щодо припинення вогню,

– наголосив політолог.

Тільки після цього, на його думку, можна говорити можна про перемовини. Водночас ці переговори, імовірно, відбудуться. Проте якщо не буде виконана спільна американсько-європейська-українська угода, тоді їхати нікуди не треба.

Зверніть увагу! Володимир Зеленський прокоментував заяву Путіна щодо переговорів 15 травня, зауваживши, що це "хороший знак, що росіяни нарешті замислились про закінчення війни". Однак президент України впевнений, що насамперед для реального закінчення війни потрібне припинення вогню – "повне, тривале й надійне".

"Перемовини з росіянами можуть зайти дуже далеко та розтягнутися у часі. Трамп – наївний, він може піти ще на третій термін, а ми будемо до того часу розбиратися, якщо і далі Захід буде так ставитися до Росії", – відзначив він.

Путіну не можна дати можливості перехопити ініціативу. Українська сторона, як зауважив Олег Лісний, розуміє це. Тепер європейські партнери мають чітко сказати те саме, що і Україна: спочатку припинення вогню, а потім можна розглядати перемовини.

Нагадаємо, що очільник Кремля заявив про готовність Росії провести прямі переговори з України у Стамбулі 15 травня. Водночас вони нібито мають відбутися з урахуванням результатів "перерваних у 2022 році" перемовин і "реальної ситуації".

Дональд Трамп, коментуючи заяву Путіна, висловив сподівання, що "нескінченна "кривава баня" закінчиться. Він додав, що "це буде абсолютно новий і набагато кращий світ", а також наголосив, що "попереду великий тиждень".