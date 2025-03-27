Ми визначили, що Європу на переговорах представлятимуть Британія та Франція, – Зеленський

Європейські партнери підтвердили готовність підтримувати Україну, зокрема у питаннях безпеки та санкцій проти Росії. Президент Зеленський наголосив, що Європа обов'язково братиме участь у майбутніх переговорах, і її представлятимуть Велика Британія та Франція.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на пресконференцію Володимира Зеленського за підсумками зустрічі "Коаліції охочих".

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Зеленський назвав країни-представниці від Європи

За словами глави держави, країни Європи підтвердили свою готовність гарантувати безпеку для України, посилювати санкції проти Росії та сприяти розвитку внутрішнього виробництва оборонної продукції.

Позиція європейців сьогодні була одностайна. Вона чітка щодо речей, які для нас важливі: санкції, не відставання нашого внутрішнього виробництва, гарантування безпеки для України та участь у майбутній системі гарантій для України,

– наголосив Зеленський.

Водночас президент визнав, що питання про можливе направлення контингенту на допомогу Україні поки не має конкретного рішення, оскільки для цього немає підготовленої інфраструктури.

Однак глава держави зазначив, що "є бажання" європейських партнерів, а з кожною зустріччю їхня позиція стає чіткішою.

Зеленський також підкреслив, що Європа обов'язково має бути присутня за столом переговорів щодо припинення війни.

Ми не розглядаємо альтернативи, адже це наша чітка позиція,

– заявив він.

За його словами, у майбутньому на переговорах Європу представлятимуть Велика Британія та Франція.