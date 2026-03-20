Немає політичної волі, – Зеленський відповів, чому в США не поїхали військова підгрупа і росіяни

Володимир Зеленський пояснив, чому до Сполучених Штатів поїхала лише політична група з української делегації. Військова група, а також російська делегація цього разу до Америки не їде.

Про це президент України сказав під час відповіді на запитання журналістів, передає 24 Канал.

Що сказав Зеленський про переговори у США 21 березня?

Володимир Зеленський зазначив, що на минулому раунді тристоронніх мирних переговорів був прогрес саме у військовому форматі. Три сторони в принципі погодили, як моніторити припинення вогню, коли буде політична воля.

Політичної волі поки що немає. Саме тому в дорозі політична підгрупа, вони будуть розмовляти з американською стороною, безпосередньо у Сполучених Штатах,

– зауважив український лідер.

Президент наголосив, що в української сторони також є розуміння, що росіяни не хочуть приїжджати до Америки, а американська сторона, поки йде війна на Близькому Сході, говорять, що їх присутність у себе в країні – це пріоритет. Тому й українська група їде в Сполучені Штати Америки.