Америка залишається в дипломатичному процесі, – Зеленський про візит Умєрова до США

Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати залишаються в дипломатичному процесі щодо війни в Україні – навіть попри те, що ситуація на Близькому Сході зараз перебуває в центрі уваги.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні в понеділок, 11 травня.

Чи продовжують США участь у переговорах?

Зеленський повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров доповів про результати зустрічей у США, які відбувалися як на політичному рівні, так і на технологічному – з американськими компаніями.

За словами президента, Сполучені Штати залишаються учасником дипломатичного процесу щодо війни в Україні, хоча зараз основна увага Вашингтона прикута до війни в Ірані.

Але там є пріоритет і підтримка американського народу закінчити і цю війну у Європі,

– підкреслив глава держави.

У своєму зверненні Зеленський також прокоментував технологічні зміни у війні. За його словами, російська агресія суттєво вплинула на розвиток сучасних військових технологій, зокрема безпілотників, зробивши загрози більш масштабними та небезпечними.

Президент зазначив, що це розуміють багато міжнародних партнерів: уже близько 20 держав співпрацюють з Україною у форматі так званих Drone Deals. З частиною країн вже вдалося досягнути політичних домовленостей та наразі готуються контракти між виробниками, а з іншими відповідні угоди планують підписати найближчим часом.

Окремо Зеленський повідомив про початок підготовки угоди з Канадою.

Як на американському напрямку, так і у Європі ми стараємося зробити все можливе, щоб ми могли тут, в Україні, або спільно з партнерами виробляти достатньо антибалістичних ракет,

– наголосив президент.

Нагадаємо, 18 квітня Дональд Трамп заявив, що США можуть вийти з переговорів, якщо одна зі сторін "ускладнить процес". Водночас президент не конкретизував, чи надаватимуть США Україні військову допомогу, якщо перемовини зірвуться.

Згодом стало відомо, що спецпредставники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть приїхати до Києва наприкінці весни – на початку літа: наразі графік візитів узгоджується.

Володимир Зеленський висловив сподівання, що цього разу в них вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію.

Цікаво! Тим часом у The New York Times пишуть, що переговори зайшли в глухий кут й Україна, схоже, готується до затяжної війни. За словами старшого директора європейської політично-консалтингової компанії Rasmussen Global Гаррі Неделку, Росія не має мотивації для продовження переговорів, а Сполучені Штати також більше не виглядають як надійний і розсудливий посередник між сторонами.

Чи можлива зустріч Зеленського і Путіна?

9 травня Володимир Путін висловився про переговори на найвищому рівні. Він заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським не лише у Москві, але і в іншій країні. Водночас, за його словами, зустріч можлива тільки тоді, коли "будуть досягнуті остаточні домовленості на довгу історичну перспективу".