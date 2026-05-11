24 Канал Новини України
11 травня, 21:00
Америка залишається в дипломатичному процесі, – Зеленський про візит Умєрова до США

Поліна Буянова
Основні тези
  • Зеленський заявив, що США залишаються в дипломатичному процесі щодо війни в Україні, попри фокус на Близькому Сході.
  • Умєров доповів про результати зустрічей у США як на політичному рівні, так і на технологічному – з американськими компаніями. 
Володимир Зеленський заявив, що Сполучені Штати залишаються в дипломатичному процесі щодо війни в Україні – навіть попри те, що ситуація на Близькому Сході зараз перебуває в центрі уваги.

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні в понеділок, 11 травня.

Чи продовжують США участь у переговорах?

Зеленський повідомив, що секретар РНБО Рустем Умєров доповів про результати зустрічей у США, які відбувалися як на політичному рівні, так і на технологічному – з американськими компаніями. 

За словами президента, Сполучені Штати залишаються учасником дипломатичного процесу щодо війни в Україні, хоча зараз основна увага Вашингтона прикута до війни в Ірані.

Але там є пріоритет і підтримка американського народу закінчити і цю війну у Європі, 
– підкреслив глава держави.

У своєму зверненні Зеленський також прокоментував технологічні зміни у війні. За його словами, російська агресія суттєво вплинула на розвиток сучасних військових технологій, зокрема безпілотників, зробивши загрози більш масштабними та небезпечними.

Президент зазначив, що це розуміють багато міжнародних партнерів: уже близько 20 держав співпрацюють з Україною у форматі так званих Drone Deals. З частиною країн вже вдалося досягнути політичних домовленостей та наразі готуються контракти між виробниками, а з іншими відповідні угоди планують підписати найближчим часом.

Окремо Зеленський повідомив про початок підготовки угоди з Канадою.

Як на американському напрямку, так і у Європі ми стараємося зробити все можливе, щоб ми могли тут, в Україні, або спільно з партнерами виробляти достатньо антибалістичних ракет, 
– наголосив президент.

Нагадаємо, 18 квітня Дональд Трамп заявив, що США можуть вийти з переговорів, якщо одна зі сторін "ускладнить процес".  Водночас президент не конкретизував, чи надаватимуть США Україні військову допомогу, якщо перемовини зірвуться.

Згодом стало відомо, що спецпредставники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер можуть приїхати до Києва наприкінці весни – на початку літа: наразі графік візитів узгоджується.

Володимир Зеленський висловив сподівання, що цього разу в них вийде реалізувати заплановане та активізувати дипломатію.

Цікаво! Тим часом у The New York Times пишуть, що переговори зайшли в глухий кут й Україна, схоже, готується до затяжної війни. За словами старшого директора європейської політично-консалтингової компанії Rasmussen Global Гаррі Неделку, Росія не має мотивації для продовження переговорів, а Сполучені Штати також більше не виглядають як надійний і розсудливий посередник між сторонами.

Чи можлива зустріч Зеленського і Путіна?

9 травня Володимир Путін висловився про переговори на найвищому рівні. Він заявив, що готовий зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським не лише у Москві, але і в іншій країні. Водночас, за його словами, зустріч можлива тільки тоді, коли "будуть досягнуті остаточні домовленості на довгу історичну перспективу".

Як зазначив політолог, керівник Центру аналізу та стратегій Ігор Чаленко, ці заяви Путіна свідчать про те, що він змінив принаймні у публічному полі своє ставлення до України, завершення війни та особисто українського лідера. До того ж Путін згадав ексканцлера Німеччини Герхарда Шредера

За словами експерта, це важливо тому, що у цьому сенсі може йтися про залучення до переговорів європейських представників. 
 
Тим часом Володимир Зеленський також заявив, що російський диктатор нарешті почав говорити про готовність до реальних зустрічей щодо завершення війни. Президент наголосив, що зараз необхідно знаходити формат для таких зустрічей, аби завершити війну та забезпечити надійні гарантії безпеки.

