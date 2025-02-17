Задум не вдасться: чому США хочуть залишити Європу осторонь від переговорів з Росією

Дональд Трамп має на меті завершити війну в Україні, провести перемовини, а Європа, на його думку, вже буде займатись гарантіями безпеки для нашої країни. Однак такий план США може повторити жахливий сценарій з Радянським Союзом.

Дипломат, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень Андрій Веселовський розповів 24 Каналу, що для Трампа важливе лише припинення вогню. Однак європейські країни такого задуму остерігаються.

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Що означає задум США

Дипломат пояснив, що адміністрація Трампа має на меті здійснити домовленості між певними особами, щоб зупинити росіян, а далі вони своїми "проблемами" будуть займатись самі, наприклад, з українцями. Головне для Трампа – припинення вогню.

Американці скажуть, що мир встановлений, вони цього досягли і підуть займатись своїми справами. Ось який задум, але він не вдасться. Однак це свідчить про неготовність американського керівництва думати, що відбувається,

– пояснив він.

Тим часом Росія продовжує вести війну, з чим їй допомагають економічно та фінансово Іран, Північна Корея та приховано Китай. У них на меті – зруйнувати європейську єдність, послабити європейські структури та "керувати Європою з Кремля". Однак Трамп в цьому проблеми не вбачає.

Це дуже небезпечний процес. Він нагадує моменти початку Холодної війни, коли Радянський Союз "пожирав" одну за одною країни Центральної та Східної Європи,

– сказав Веселовський.

Він додав, що Європа ж наголошує, що повинна брати участь в етапі завершення війни, якщо США хоче, щоб вона надала Україні гарантії безпеки. Якщо перемовини пройдуть без Європи – рішення не буде остаточним, адже континенту не потрібно повторення історії з СРСР.

Нагадаймо, що з 14 по 16 лютого проходить Мюнхенська безпекова конференція. Європейські політики негативно відреагували на слова спецпредставника США Кіта Келлога про те, що Америка не бачить Європу "фізично" за столом переговорів щодо України.

Тим часом президент Франції Еммануель Макрон скликає екстрений саміт у Парижі 17 лютого для європейських лідерів, щоб обговорити виклики для Європи з боку Трампа.