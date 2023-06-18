Між Китаєм і Росією протистояння: як це демонструють позиції африканських країн

Лідери країн Африки 16 червня представили в Києві Президенту України Володимиру Зеленському власний "мирний план" щодо врегулювання війни Росії проти України.

Керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок припустив, що лідерів африканських країн, які виконували свою "миротворчу" місію, використав Кремль. Адже залежність багатьох африканських країн від Росії давня та залишилась міцною. По це він розповів 24 Каналу.

Читайте також Чому під час зустрічі з Путіним африканці озвучили риторику "русского міра": в ISW пояснили

Протистояння Заходу та Росії за вплив

Попри те, що Захід активно нарощує свій вплив в Африці, однак з часів Радянського Союзу, коли він активно залучався до внутрішніх процесів на континенті, Росії зберігає давні зв'язки з африканськими країнами.

Про це свідчить навіть присутність ПВК "Вагнера" в деяких країнах Африки,

– пояснив політолог.

Він звернув увагу, що у складі "миротворчої" місії були лідери Південно-Африканської Республіки, Сенегалу, Замбії та Союзу Коморських Островів. А от лідери Уганди, Єгипту та Конго відмовились їхати до Києва, а потім до Санкт-Петербурга.

"І це не випадково. Зараз відбувається протистояння Заходу та Росії за вплив на країни Африки. І африканські лідери, які приїхали до Києва, перебувають під впливом Росії", – підкреслив Клочок.

Реакція Володимира Зеленського Президент України відреагував на "мирні ініціативи", які висунули під час свого візиту до Києва глави африканських країн. Він зазначив, що мирні переговори з Росією можливі лише після Президент України відреагував на "мирні ініціативи", які висунули під час свого візиту до Києва глави африканських країн. Він зазначив, що мирні переговори з Росією можливі лише після повного виведення окупаційних військ з території України. На його думку, зараз допустити будь-які переговори з країною-агресоркою означає "заморозити війну".

Путін просуває власні "мирні ініціативи"

Водночас Україна провела багато дипломатичної роботи, щоб ця місія відбулась. І те, що вона відбувається в такому форматі, дає нам попередньо підґрунтя для розуміння: боротьба за те, щоб більше країн виступали проти Владіміра Путіна, триває.

Однак вплив Росії на деякі країни зберігається. Про це свідчить заява представників ПАР, що під час їхнього візиту до Києва нібито "не було ракетного обстрілу". А також те, що делегація лідерів країн Африки одразу відправилась до Санкт-Петербурга і там зустрілись з Путіним.

"Загалом російський диктатор використовує ці країни, щоб просувати власні "мирні ініціативи", – наголосив політолог.

Валерій Клочок прокоментував "миротворчу місію" лідерів країн Африки до Києва: дивіться відео

Сценарії – схожі, інтереси – різні

Якщо ж припустити, що за цими "мирними ініціативами" лідерів країн Африки стоїть Китай, то чому представників Пекіну не було разом з ними в Києві. Також африканська делегація не наголосила на "мирному плані" Китаю і не підтримала його.

"Якби була консолідована позиція Росії та Китаю, тоді логічно було б просувати саме китайський "мирні ініціативи" і разом їх підтримати. І це вказує на протистояння Росії та Китаю, а не на партнерство. Пекін бачить свої шляхи припинення війни Росії проти України, а Москва – свої. Сценарії у них схожі, а інтереси різні", – відзначив Валерій Клочок.

Що відомо про "мирний план", який запропонували лідери країн Африки