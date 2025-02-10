Келлог запропонує Трампу кілька варіантів завершення війни в Україні, – ЗМІ

Цього тижня відбудеться низка заходів у міжнародному форматі. Мюнхенська конференція і "Рамштайн" серед них. В адміністрації Трампа офіційно заявили, що упродовж цього періоду США обговорять із європейськими лідерами шляхи завершення війни в Україні.

За словами радника Трампа з питань нацбезпеки Майка Волца, головний месендж США до європейців буде полягати у тому, що вони мають взяти конфлікт Росії та України на себе. Американський лідер завершить війну, однак питання гарантій безпеки цілком мають бути покладені на Європу, передає 24 Канал із посиланням на Semafor.

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Келлог готує варіанти завершення війни в Україні

Спецпредставник з питань Росії та України Кіт Келлог під час останніх зустрічей сказав союзникам США, що готує кілька планів щодо припинення війни в Україні, аби потім представити їх Трампу. Про це повідомили троє західних чиновників, ознайомлені із переговорами.

Зазначимо, що спершу повідомлялося, що, буцімто, Кіт Келлог представить партнерам стратегію Трампа щодо завершення війни в Україні під час конференції у Мюнхені, яка пройде з 14 по 16 лютого. Однак сам спецпредставник заперечив це. Він підкреслив, що американська делегація проведе зустрічі з європейськими лідерами, а після цього інформацію передадуть Трампу для підготовки плану.

Як зазначає видання, під час однієї зустрічі Келлог сказав, що він прагне зустрітися та скоординувати дії з офіційними особами з усіх країн НАТО.

Нагадаємо, що в одній із останніх заяв Дональд Трамп поділився, що вже говорив з Путіним про війну в Україні. Також президент США запевнив, що має конкретний план щодо завершення конфлікту.