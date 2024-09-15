"Усі за дипломатію": яке "підводне каміння" китайсько-бразильського мирного плану

Китай та Бразилія представили свій варіант "мирного плану", який фактично передбачає "замороження конфлікту". Однак ситуація може змінитися, і подібні варіанти розв'язання війни можуть знайти більше прихильників серед країн світу.

Про це 24 Каналу розповів політолог Андрій Вігірінський, зазначивши, що такий сценарій є гіпотетичним. Раніше Володимир Зеленський розкритикував "мирну ініціативу" Китаю та Бразилії, назвавши її "деструктивною".

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Доволі специфічна ситуація

Подібний до китайсько-бразильського, "мирний план" Дональда Трампа щодо врегулювання війни в Україні, представив кандидат у віцепрезиденти від республіканців Джей Ді Венс.

Поступово складається враження, що маргінальна позиція Китаю про розв'язання війни в Україні, яка такою здавалася у 2023 році, знаходить дедалі більшу підтримку в світі. Зокрема на рівні окремих політиків в США та Європі,

– зазначив він.

В цьому сенсі вже позиція України, на його думку, виглядає такою, що підтримується меншістю країн. Сьогодні в Фінляндії, Італії, Угорщині, Словаччині, Німеччині, а це країни – члени ЄС, говорять приблизно те ж саме, про що йдеться в "мирному плані" Китаю.

Зокрема в Німеччині, лідерка лівої партії Сара Вагенкнехт зазначила, що "Україна повинна бути готова до компромісів".

Це доволі специфічна ситуація, адже в Німеччині ледь не за переговори і за дипломатію у розв'язанні війни виступають як представники опозиції, так і представники коаліції,

– наголосив політолог.

Виходить, що щонайменше на євразійському континенті, на його думку, існує певний консенсус між великими економіками і великими зовнішньополітичними гравцями про те, що війну в Україні необхідно припиняти. Водночас розв'язання суперечностей, які існують між сторонами, необхідно переводити в дипломатичну площину.

Ці країни можуть організувати зустріч, припустимо, за ініціативи Віктора Орбана, на якій будуть присутні представники Китаю, Німеччини, Франції тощо. За її результатами учасники можуть підготувати певний документ напередодні саміту БРІКС, який має відбутися у жовтні 2024 року, а також анонсованого Саміту миру, який пропонує провести Володимир Зеленський.

Тоді виникне питання, а чи потрібно організовувати наступний мирний саміт, тому що на цей захід можуть приїхати представники країн з вже виробленою позицією і запропонують також розглядати її.

Небезпека полягає в тому, що ці країни, зокрема дружні до України, можуть представити інше бачення розв'язання війни, зазначивши, що його готова прийняти російська сторона. Тоді може скластися ситуація, коли не Україна тисне на світ, а світ на Україну. Проте це гіпотетичний сценарій, але його потрібно було проговорити,

– підкреслив Андрій Вігірінський.

Зверніть увагу! Китай продовжує пропонувати "мирні ініціативи" щодо розв'язання війни. Один варіант "мирного плану" він запропонував у 2023 році. Цього року було розроблено спільну китайсько-бразильську ініціативу, яку підтримали вже понад "100 країн". Вона передбачає 6 пунктів. Водночас Володимир Зеленський розкритикував цей "мирний план".