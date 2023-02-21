Китай передав Києву ключові пункти свого мирного плану
Китай поділився з українською стороною ключовими пунктами мирного плану КНР. У МЗС одразу наголосили, що для України пріоритетною залишається та формула миру, яку просуває Володимир Зеленський.
Під час брифінгу після зустрічі Україна-НАТО-ЄС Дмитро Кулеба повідомив, що член політбюро ЦК Компартії Китаю Ван Ї поділився з українською стороною ключовими пунктами мирного плану КНР. Про це пише 24 Канал.
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Що розповів Кулеба про план миру КНР
Дмитро Кулеба розповів, що знайомий з основними елементами "мирного плану" КНР, проте йому потрібно вивчити всі деталі.
Міністр закордонних справ додав, що йому вже не терпиться почитати цей текст.
Я чекаю з нетерпінням отримати текст. Необхідно вивчити деталі. Коли ми отримаємо цей документ, ми його вивчимо детально і подивимося, які є висновки,
– сказав очільник МЗС.
При цьому Кулеба підкреслив, що пріоритетною для нашої країни залишається саме та формула миру, яку просуває президент Володимир Зеленський.
Що відом про "мирний план" Китаю
- Під час свого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки міністр закордонних справ Китаю Ван Ї вкотре заявив, що війну в Україні необхідно негайно завершити шляхом перемовин з агресором. Він також додав, що у Китаї готують мирну ініціативу для Росії та України.
- Того ж дня Дмитро Кулеба дав чіткий сигнал, що Україна хоче, аби Китай зіграв свою роль у стримуванні Росії. Глава українського МЗС підкреслив, що жодні компроміси щодо територіальної цілісності України чи будь-якої іншої країни світу є неможливими.
- 19 лютого Кулеба та Ван Ї поспілкувались особисто. Як повідомив згодом Дмитро Кулеба, вони з Ван Ї дійшли згоди у тому, що територіальна цілісність є надважливою для обох країн.