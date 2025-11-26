Про це 24 Каналу розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко, зауваживши, що серед них – зменшення кількості підтримки війська через надію на швидке завершення війни. Ба більше, Україна має мати справжні гарантії безпеки та сама розв'язувати питання щодо чисельності свого війська.

Як військовий ставиться до мирного плану Трампа?

За словами командира, кожен військовий, як окрема людина, має власну думку щодо "мирного плану". Водночас він вбачає певні ризики. Ще раніше, коли президент Дональд Трамп ішов на вибори, він казав, що завершить все за один день. Згодом виходили різні авторитетні люди, які переконували, що війна завершиться в січні наступного року.

"Далі – "мирний план" і відбувається наступне: ті, хто є військовозобов'язаними, але досі не мобілізувались, думають, що цього робити не треба, бо війна завершиться найближчим часом. Вони думають, що вже не будуть змінювати свій звичайний спосіб життя і потенційно ризикувати", – зауважив він.

Через це українці почали менше донанити та добровільно вступати до Сил оборони. Крім того, навіть бізнеси, які обслуговують військово-промисловий комплекс, думають, що навіщо купувати комплектуючі на мільйони гривень для тих, в кого не заключені контракти зараз.

Тому ми просідаємо з огляду можливого залучення основного капіталу війни людей в ЗСУ, просідаємо в донатах і у фінансуванні Сил оборони завдяки підтримці українського народу, українського бізнесу. Треба аналізувати з холодним розумом,

– наголосив він.

Тим часом в країні-агресорці росіяни думають, що якщо буде завершення бойових дій, то треба терміново підписувати контракт з російським військом, щоб отримати гроші. І якщо сторони не підпишуть договір, то війна продовжиться. Однак Україна не буде мати великих можливостей для захисту, а в противника буде велика кількість особового складу.

Крім того, на думку Федоренка, ніхто не може вказувати Україні, яку вона має мати чисельність армії. Це мають вирішувати лише Володимир Зеленський та Олександр Сирський. Часто країни говорять, що ми не зможемо утримати своє військо. Однак для нього потрібно ще більше, ніж зараз виділяють партнери.

Зауважте! В одному з пунктів "мирного плану" є умова про обмеження чисельності Збройних Сил до 600 000 осіб. Крім того, у тексті мовиться про заборону вступу Україні в НАТО та визнання окупованих територій російськими.

У випадку завершення бойових дій, якщо сторони погодяться на "мирний план", військові, які набули певного досвіду, експертизи, почнуть отримувати заробітну плату без бойових. Однак це буде мінімальна сума і бійці не захочуть перебувати в армії за ці гроші. Через це ми втратимо експертизу війсь.

Відповідно, для утримання свого війська в одному із пунктів договору, який має бути підписаний, має бути передбачено стале фінансування нашими партнерами Збройних Сил України з урахуванням чисельності, до якої ми бачимо, що ми можемо розширитися,

– пояснив він.

Якщо ж перед замороженням бойових дій Україна не матиме не лише гарантій безпеки, а й чітких кроків, це буде катастрофа для політичної складової. На майбутніх виборах може творитись хаос.

Командир додав, що до завершення каденції президента Трампа бойових дій активних знову не буде. Однак як тільки він покине посаду, а зараз він вже на другому терміні, третій раз, згідно з Конституцією США, його не можуть обирати, знову розпочнеться війна. Тому Україні зараз треба сконцентруватися на тому, щоб підтримати інституцію президента.

