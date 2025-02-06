Це зробить Трамп: Келлог заявив, що не представлятиме в Мюнхені план закінчення війни

Спецпредставник президента США з питань України та Росії Кіт Келлог заявив, що не планує представляти "мирний план Трампа" під час Мюнхенської безпекової конференції. За його словами, це має зробити сам президент Сполучених Штатів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Келлога для Newsmax. Зазначається, що цьогорічна Мюнхенська безпекова конференція буде 61-ю та триватиме з 14 по 16 лютого.

Читайте також Ймовірно, презентує в Мюнхені: які пункти може містити план миру від Келлога

Хто і коли озвучить мирний план США

США не планують оголошувати свій план припинення війни в Україні на Мюнхенській конференції.

Ми їдемо на Мюнхенську безпекову конференцію. Одне медіа заявило, що наступного тижня ми представимо "мирний план". Ні, таких планів немає. Я їм коментарів не давав. Людина, яка представить "мирний план" – це президент США, а не Кіт Келлог. Ми будемо залучені, допоможемо йому з цим. Цього не станеться наступного тижня,

– пояснив спецпредставник президента США.

За словами Кіта Келлога, американська делегація проведе необхідні зустрічі з європейськими лідерами в Мюнхені. Після цього усю інформацію передадуть Трампу, аби він міг підготувати свій мирний план.

Нагадаємо, раніше Келлог анонсував свою участь у Мюнхенській безпековій конференції (MSC). Під час заходу чиновник має намір обговорити з американськими союзниками стратегію щодо завершення війни в Україні.

Після цього журналісти Bloomberg повідомили, що адміністрація президента США Дональда Трампа може представити свій план щодо завершення війни в Україні вже 14 – 16 лютого. Співрозмовники видання не навели конкретних деталей, але зауважили, що пункти плану включатимуть потенційне заморожування бойових дій, і залишення окупованих територій у "невизначеному стані".