Трамп ще чекає: коли оприлюднять деталі мирного плану щодо України

Спецпредставник Трампа з питань України та Росії Кіт Келлог спростував інформацію, що оприлюднить мирний план щодо закінчення війни на Мюнхенській конференції. Все станеться дещо по-іншому.

Про це 24 Каналу розповів політолог, партнер комунікаційної агенції Good Politics Максим Джигун, зауваживши, що інформація про те, що Келлог оприлюднить мирний план, була досить дивною. Це означало б, що кінець війни ближчий, ніж здається.

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Коли буде готовий мирний план

Як наголосив Джигун, навряд чи мирний план вже готовий. Якби Келлог його б оприлюднив, то це означало б, що вже існують певні переговорні рамки внаслідок закритих консультацій між Україною і США та між США і Росією. Ймовірно, зараз такого немає.

Це вже переносило б нас на наступний етап завершення війни. Він полягатиме в тому, аби сформувати робочі групи і визначатися з датами засідань, де конкретно б обговорювали пропозиції. Те, що інформацію про оприлюднення плану спростували, свідчить, що не так все легко дається Трампу та його адміністрації,

– сказав Джигун.

Крім того, навряд чи Келлог буде оприлюднювати мирний план. Зрозуміло, що це робитиме саме Дональд Трамп. Він хоче продемонструвати, що завершення повномасштабної війни в Україні – це його перемога.

Поки що Трамп чекає. Він розуміє, що оприлюднити мирний план можна лише тоді, коли обидві сторони будуть готові до нього.

Ми почуємо про якісь умови завершення війни лише після того, як буде гарантована впевненість, що обидві сторони будуть погоджуватися з речами, які там будуть прописані. Тоді вже все перейде до практичної реалізації,

– наголосив Джигун.

Нагадаємо, Трамп неодноразово обіцяв якнайшвидше завершити війну в Україні. Нещодавно він заявив, що є прогрес у цьому питанні.