Незабаром можна очікувати на дату припинення вогню, – Туск про "мирний план" Трампа

Після перемоги Трампа на виборах президента США у Європі чекають, що допомога Україні може зменшитися. Дональд Туск переконаний, що скоро стануть відомі дата і лінія припинення вогню.

У ЗМІ оприлюднили деталі "мирного плану" Трампа. Він начебто передбачає відмову України від НАТО і замороження війни на поточній лінії фронту. Прем'єр Польщі Дональд Туск прокоментував цю інформацію, передає 24 Канал із посиланням на Polskie Radio.

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"Не мають стрибати через наші голови"

За словами польського прем'єра, ймовірно, план щодо врегулювання війни в Україні перебуває ще на стадії розробки.

Водночас Туск припустив, що найближчим часом можна очікувати на декларації, зокрема щодо дати припинення вогню, на якому кордоні воно діятиме, та гарантій безпеки для України.

Політик спрогнозував, що адміністрація Трампа ухвалюватиме рішення, які знаменуватимуть зменшення участі США в українських справах.

Окремо Туск наголосив: "рішення щодо війни в Україні не можуть ухвалюватися через голови не лише українців, а й наші".

До слова, президент Чехії Петр Павел вважає, що Трамп піде на угоду з Путіним, яка не буде враховувати інтереси Києва та Європи.