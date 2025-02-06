3 основні пункти: чи влаштує Україну мирний план від США

Були різні інсайди про мирний план, який готують Сполучені Штати щодо завершення війни. Україна може вибити для себе кращі умови.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Тарас Загородній. Раніше ЗМІ повідомляли, що потенційний мирний план Трампа містить в собі 3 важливі пункти: замороження бойових дій, невизнання окупованих територій російськими та надання гарантій безпеки Україні. Але насправді жодних офіційних деталей щодо плану завершення війни ще немає.

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Що потрібно робити Україні

Як наголосив Загородній, навіть якщо ці три пункти є правдивими, нічого страшного не сталося. Це лише початкова позиція. І вона вже не подобається росіянам, які досі кричать, що їм потрібно "віддати" і Херсонську, і Запорізьку області.

Україні потрібно добиватися свого. Насамперед потрібно якнайбільше вкладатися у виробництво власної зброї та бити по території Росії.

Ми маємо клепати ракети та бити ними по Росії. Держсекретар Рубіо говорив, що на поступки мають піти обидві сторони. Так ми зможемо плавно все зсунути до графіка виведення російських військ з території України,

– переконаний Загородній.

Нагадаємо, Кіт Келлог спростував інформацію про те, що він нібито представить мирний план на Мюнхенській безпековій конференції. Американська делегація проведе там зустрічі з європейськими лідерами. Потім усе передадуть Трампу, аби він міг підготувати мирний план.

Також Володимир Зеленський заявив, що у Дональда Трампа наразі немає офіційно затвердженого плану щодо закінчення війни в Україні. Усі пропозиції будуть разом обговорюватися.