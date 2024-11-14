В Кремлі вже панікують через погрози від Дональда Трампа

В Кремлі занепокоєні через "позицію сили", яку демонструє новообраний президент США Дональд Трамп. Він здатен поставити Росію на місце.

Таку думку 24 Каналу висловив російський публіцист Ростислав Мурзагулов, зауваживши, що Трамп вже давно почав говорити з Путіним з "позиції сили". Чого тільки вартують його погрози вдарити по Москві, які лунали кілька років тому.

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В Росії вже занепокоєні

Як зазначив Мурзагулов, в Кремлі усвідомлюють, що Трамп може почати жорстко діяти проти них. Там пробують відбиватися. Російська пропаганда одразу ж почала поширювати бруд проти його дружини Меланії Трамп.

Паралельно окупанти знову підіймали в повітря стратегічні бомбардувальники. Але і цього разу це була лише імітація пусків. Путін хоче продемонструвати, ніби він ще має багато козирів в рукаві. Але Трамп – не з лякливих політиків.

Трамп бачить, що його хочуть залякати. А він сам любить це робити. Він такий хуліган. У нього нарешті будуть емоції в бік Путіна, яких не вистачало. Бо він надто прагматично ставився до диктатора. При цьому Путін зараз пробує лякати Трампа та Україну тим, що він і так робить. Він вже всі карти використав, окрім ядерної зброї. Трамп спокійно може йому про це сказати,

– зауважив Мурзагулов.

Додамо, за даними ЗМІ, у Трампа поки немає готового "мирного плану" щодо війни в Україні. Радники пропонують кілька ідей. Серед них є й замороження бойових дій на теперішній лінії зіткнення.