Зеленському не сподобається: Reuters дізнався про мирний план Трампа

Журналісти окреслили, який вигляд матиме мирна угода, яку Трамп запропонує Зеленському і Путіну. Аналіз зроблено на основі заяв його найближчих радників.

Очікується, що коли у січні 2025 року Дональд Трамп вступить на посаду президента США, одним із першочергових завдань, за виконання якого він візьметься, стане завершення війни в Україні. Республіканець вже призначив спецпредставника щодо цього питання. Ним став Кіт Келлог, передає 24 Канал із посиланням на Reuters.

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Який вигляд матиме остаточний мирний план Трампа по Україні

Reuters проаналізував публічні і приватні заяви радників Дональда Трампа щодо шляхів вирішення російсько-українського конфлікту. Видання дійшло висновку, що мирний план Трампа передбачатиме передачу великих частин території України Росії. Крім того, пропозиції трьох ключових радників республіканця, зокрема Келлога, мають деякі спільні елементи. І це, зокрема, відмова України від членства в НАТО.

Передбачається, що радники Трампа намагатимуться змусити Москву та Київ до переговорів шляхом ультиматуму. Україні погрожуватимуть зупинкою постачань озброєння, якщо вона не піде на переговори. Якщо на мир не погодиться Росія, то Вашингтон збільшить підтримку Києва.

Джерела з оточення Трампа зауважили, що він ще не скликав центральну робочу групу для розробки мирного плану. Натомість лунали заяви його найближчих радників. На сьогодні є три пропозиції: схема Келлога, план віцепрезидента Венса та ідея, висунута Річардом Гренеллом, колишнім виконуючим обов’язки керівника розвідки Трампа.

План Келлога передбачає заморожування конфлікту на поточній лінії боєвого зіткнення. Також Трамп поставить Києву більше американської зброї, лише якщо він погодиться на мирні переговори. Водночас він попередить Москву, що збільшить допомогу Україні, якщо Росія відмовиться від переговорів. Членство України в НАТО буде призупинено. Україні також будуть запропоновані гарантії безпеки США, які можуть включати збільшення поставок зброї після укладення угоди.

Джей Ді Венс раніше заявляв, що мирна угода, ймовірно, включатиме демілітаризовану зону на існуючих лініях фронту, яка буде "потужно укріплена" для запобігання російському вторгненню у майбутньому. Віцепрезидент теж пропонує відмовити Києву у членстві в НАТО.

Тим часом Гренелл, колишній посол Трампа в Німеччині, виступав за створення "автономних зон" на сході України, але не надав деталі. Він також припустив, що членство України в НАТО не в інтересах Америки.

Журналісти вважають, що ці плани навряд чи підтримає Зеленський, який зробив запрошення в НАТО частиною свого власного Плану перемоги. Крім того, ідея збільшити Україні військову допомогу, якщо Путін не піде на переговори може бути не схвалена Конгресом, де деякі з найближчих союзників Трампа виступають проти постачання озброєння Києву.

Російський лідер своєю чергою не демонструє готовності відмовитися від своїх умов щодо перемир’я, які передбачають відмову України від НАТО, її демілітаризацію та виведення військ із Херсонщини, Запоріжжя, Донеччини і Луганщини.

Путін, ймовірно, чекатиме свого часу, намагаючись захопити якомога більше територій, щоб побачити, які поступки, якщо такі є, може запропонувати Трамп, щоб заманити його за стіл переговорів.

"Я не думаю, що хтось має реалістичний план, як покласти цьому край",

— підсумував ексофіцер розвідки США з питань Росії та Євразії Юджин Румер.