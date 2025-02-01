Ексглава МЗС України назвав справжню мету "100-денного мирного плану"

Ніякого так званого "мирного плану" Трампа за 100 днів не існує. Це, найімовірніше, був вкид, щоб просунути певні ідеї в публічному просторі.

Таку думку в ефірі 24 Каналу озвучив міністр закордонних справ України у 2007 – 2009 роках Володимир Огризко. За його словами, деякі деталі цієї "ініціативи" демонструють, хто саме її придумав. Все досить очевидно.

Дивіться також Замороження чи закінчення війни за 100 днів: хто такий Кіт Келлог і який план готує Україні

Що відомо про "мирний план" за 100 днів

Як наголосив Огризко, в одній з версій цього "мирного плану" пролунало, що війну збираються завершити до 9 травня 2025 року. Зрозуміло, що цей вкид готувала Росія. Адже лише вони "дуріють" від цієї дати.

Це – типове російське ІПСО, яке має вплинути на те, як мають думати європейці та американці. Чергова спроба показати, що Трамп нібито готовий напряму домовлятися з Путіним без Європи та України,

– зазначив Огризко.

Не варто реагувати на такі спроби російської пропаганди вплинути на ситуацію. Там ще неодноразово будуть маніпулювати інформацією.

Додамо, раніше в Офісі Президента відреагували на інформацію про "мирний план" Трампа за 100 днів. Андрій Єрмак наголосив, що ніяких таких планів за 100 днів не існує в реальності. Зазвичай під такі речі маскують різні вкиди, які роблять росіяни.

Президент США Дональд Трамп неодноразово говорив, що хоче завершити війну в Україні. Він переконаний, що Путін захоче піти на угоду, адже війна і так серйозно вдарила по країні-агресорці. Якщо ж угоди не буде, то президент США готовий накласти тарифи та санкції проти Росії.

Нещодавно Трамп заявив, що планує поговорити з Путіним. Крім того, вже нібито йде "серйозне обговорення" з російською стороною щодо теми завершення війни.