Чи може щось різко змінитися у війні в Україні одразу після інавгурації Трампа

Новообраний президент США Дональд Трамп обіцяв максимально швидко завершити війну в Україні. Навряд чи це станеться. Але після його інавгурації буде відповідь на важливе питання.

Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк, зауваживши, що навряд чи Трамп зможе за умовну одну годину чи за помахом руки досягти завершення війни в Україні. Все значно складніше.

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Що робитиме Трамп

Як наголосив Давидюк, після інавгурації Трампа дійсно стане зрозумілою, куди взагалі буде рухатися ситуація з війною в загальних обрисах.

Наступного дня після інавгурації буде зрозумілою тенденція, куди все йде. Чи воюємо ще, умовно, рік. Чи все різко зупиниться і будуть домовлятися. А там вже рамки будуть різними,

– сказав Давидюк.

Зараз команда Трампа більше працює не стільки над мирними домовленостями, як над припиненням вогню. А вже потім дійдуть до конкретнішої угоди. Щоправда, тут є багато різних перепон з боку Росії. Усі знають про її нахабні "вимоги".

Зараз Росія стоїть на своєму. Розповідають про повну демілітаризацію України, знищення виробництва зброї, відсутність західної зброї, російська мова – державна. Федералізація та входження всяких Януковичів до парламенту,

– зауважив Давидюк.

Додамо, голова Офісу Президента Андрій Єрмак зауважив, що конкретного "мирного плану Трампа" поки що немає. Є певні ідеї в його команді, але ще нічого не ухвалено. Для України неприйнятним є просто припинення вогню. Потрібно обговорювати умови та механізми завершення війни.