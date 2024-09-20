Рішення щодо плану перемоги України залежить від Байдена, – Зеленський

Рішення стосовно плану перемоги України у війні безпосередньо залежить від поки ще чинного американського президента Джо Байдена, оскільки є пункти, які безпосередньо стосуються США.

Про це під час спільної пресконференції з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн заявив український лідер Володимир Зеленський сьогодні у Києві, 20 вересня.

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План перемоги України у війні залежить від Байдена

Щодо плану перемоги хотілося б все ж таки бути послідовною людиною та всі деталі я буду обговорювати передусім з президентом США Джо Байденом, оскільки здебільшого рішення щодо плану (мирного – 24 Канал) залежить саме від нього,

– заявив Зеленський.

За його словами, відповідне рішення залежить й від інших союзників нашої держави, однак вищезгаданий план передбачає пункти, які безпосередньо пов'язані саме з "позитивною волею та підтримкою" Сполучених Штатів.

"Дуже надіюсь, що він підтримає цей план. Увесь план розрахований на швидкі рішення наших партнерів, план розрахований на рішення, які повинні статися, починаючи з жовтня до грудня місяця", – додав президент.

Він також підтвердив, що під час запланованого візиту до США хоче зустрітися не лише з американським колегою Джо Байденом, а й із кандидатом у президенти Дональдом Трампом. Ймовірно, також плануються переговори з Камалою Гарріс.