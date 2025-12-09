Підполковник, начальник відділу міжнародного військового співробітництва КС ТРО Тарас Березовець у розмові з 24 Каналом підкреслив, що для України є принциповий момент, який потрібно затвердити, до того як укладати мирний план. Якщо це не зробити, загроза агресії Росії стане знову реальною.

Який проблемний пункт мирної угоди не має вирішення?

Березовець нагадав, що спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог сказав, що Україна близька до завершення війни і перебуває "на останніх 10 метрах у спробах покласти край цьому конфлікту". Проте підписання мирної угоди гальмують два питання, які стали каменями спотикання: територіальні аспекти, зокрема щодо Донбасу та контроль над Запорізькою АЕС.

До слова. Володимир Зеленський вважає, що Україна ані за законом, ані за Конституцією, ані за міжнародним правом, ані за моральним правом не може віддати власні території. Проте Росія наполягає на цьому. Водночас США, за його словами, "шукають компроміс" у цьому питанні.

З цих пунктів (у мирному плані США спершу було 2 пунктів – 24 Канал) зникли питання скорочення Збройних Сил України, на якому наполягала Росія, і визнання російськими окуповані території Донецької і Луганської областей і Криму. Тож, за словами підполковника, залишається дві ключові вимоги.

Вони є найважчими. Президент України також нагадав, що питання території немає вирішення. На сьогодні – це найскладніша перепона на шляху до підписання будь-якої угоди з росіянами,

– зауважив він.

Проте є ще одна – дуже важлива, про яку постійно говорять європейці, зокрема президент Франції Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц та інші європейські лідери. Це, за його словами, питання гарантій для України.

Без підписання будь-яких жорстких гарантій з боку Росії, ми стикнемося з третім російським вторгненням,

– підкреслив Тарас Березовець.

Він зазначив, що президент Володимир Зеленський наголосив, що гарантії безпеки для України слід трактувати наступним чином: ми можемо підписати скільки завгодно угод з Росією, але якщо не буде гарантій безпеки і вони не будуть достатньо надійними, наступне – третє вторгнення Росії – виглядає, на жаль, абсолютно неминучим.

Як просувається узгодження мирного плану?