Це фізично неможливо: Подоляк відреагував на "100-денний план", який ширився мережею

Нещодавно у медіа поширилась інформація про те, що буцімто США передали Україні "100-денний план" від Дональда Трампа. Однак підготувати його за короткий термін неможливо, інформація є маніпуляцією.

Про це 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента Михайло Подоляк, зауваживши, що президент США лише доручив розробити план, наразі немає офіційної позиції від США. Ба більше, подібні фейки вигідні лише Кремлю.

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Підготувати план за короткий термін нереально

За словами радника голови Офісу Президента, підготувати план завершення війни за 100 днів фізично неможливо. Трамп нещодавно вступив на посаду президента США та лише дав наказ Кіту Келлогу, спеціальному представнику в питаннях України та Росії, підготувати подібний план.

За 24 години підготувати план фізично неможливо. Ми бачимо зміну представників адміністрації 47 президента, вони набагато глибше розуміють війну, розуміють, що немає простих рішень,

– наголосив він.

Крім того, адміністрація Трампа усвідомлює, що Росія не готова реагувати на будь-які пропозиції та шукати компроміси. Президент України Володимир Зеленський мав зустрічі з президентом США та наголосив, що наша країна готова до перемовин, але не Росія. Саме тому США зараз повинні залучити певні інструменти, щоб змусити країну-агресорку до переговорів.

Немає ніякого плану "закінчення війни за 100 днів", немає взагалі плану, який би презентувала команда Трампа, вони готуються до цього. Є розуміння, що тільки через примус можна посадити Росію за стіл переговорів,

– підкреслив Подоляк.

Радник голови Офісу Президента зазначив, що такі повідомлення вигідні лише країні-агресорці, щоб сформувати неправильне підґрунтя для розмов щодо початку переговорів. Росія намагається здобути для себе максимально вигідні умови до початку цього процесу та демотивувати українське суспільство.

Подоляк додав, що без суттєвої військової підтримки України та ударів по військових цілях на території країни-агресорки майбутні переговори може модерувати Кремль, маніпулюючи своїми вимогами.

До речі, в The Independent повідомили, що президент США прагне покласти кінець війні в Україні до весни. Раніше він обіцяв завершити конфлікт за 24 години, але визнав, що це буде складніше, ніж він очікував.