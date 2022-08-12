Мирну угоду росія подасть як кінець війни, але розпочне "референдуми", – політолог

Радбез ООН та МАГАТЕ не готові визнати, що росія є причиною всіх негараздів та проблем на Запорізькій АЕС. Всі розуміють, що російські війська стоять фактично під енергоблоками, чим "убезпечують" себе від ЗСУ.

Про це 24 каналу розповів політолог Тарас Семенюк. Він також зазначив, що окупанти намагаються відвести увагу від себе та перехопити ініціативу.

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"Саме росія була ініціатором цього зібрання Радбезу ООН, вони спершу обстріляли ЗАЕС, створили картинку і потім, як завжди, почали звинувачувати у цьому Україну", – каже Тарас Семенюк.

За словами політолога, російські загарбники чудово розуміють, що Енергодар – це козир у їх руках, який вони використовують, аби просувати "ідею миру" – перемовин. окупантам потрібні перемовини лише для того, аби відновити сили, каже він.

Тарас Семенюк політолог А це можливо лише тоді, коли зупиниться війна, або коли бойові дії будуть на павзі. кремль подасть мирну угоду, як завершення війни і це буде приводом для проведення псевдореферендумів.

Тому, фактор ЗАЕС, як теми для шантажу буде все більше проявлятись у риториці окупантів, резюмує політолог.

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