У Швеції сказали, чи введуть вони миротворців до України

Ідея миротворчої місії в Україні вже обговорюється. Але поки немає конкретних деталей, як це все може виглядати.

Про це 24 Каналу розповів міністр оборони Швеції Пол Йонсон. Раніше глава Пентагону Піт Гегсет заявив, що американські війська не будуть брати участь у миротворчій місії в Україні.

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Чи введе Швеція війська до України

Як наголосив Йонсон, поки рано говорити про введення військ. Для початку важливо побачити, як саме функціонуватиме миротворча місія в Україні. Тоді вже можна буде про щось говорити.

Спершу потрібно побачити на папері, що передбачатиме миротворча місія в Україні. І якою буде її модель,

– зазначив міністр оборони Швеції.

Наразі Європа сфокусована на тому, аби надати Україні максимальну кількість військової допомоги та іншої підтримки. Це дозволить нашій державі сформувати сильну позицію, з якою можна буде піти на переговори.

Додамо, за даними видання Welt, європейські країни розглядають можливість участі в миротворчій місії в Україні. Але наразі вони могли б відправити лише 25 тисяч військових. Президент Володимир Зеленський заявив, що для ефективної роботи такої місії потрібно приблизно 110 тисяч миротворців.