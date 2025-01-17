Не воюватимуть на боці Україні: що важливо розуміти про миротворчий контингент

Зараз активно обговорюють розміщення іноземного миротворчого контингенту на території України. Однак миротворці не роз'яжуть питання безпеки нашої держави.

Розміщення миротворців не передбачає, що вони воюватимуть на боці України. Це 24 Каналу зауважив військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп.

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Функції миротворців

Давид Шарп зазначив, що гарантія безпеки для України – це вступ до НАТО або чіткі двосторонні обов'язки певної країни, наприклад, США, втрутитись військовою силою у випадку продовження російської агресії. Якщо це не так, то все інше не можна називати гарантіями. Це певні кроки, які можуть мати дуже велике значення.

Якщо миротворчий контингент розміщується у межах двосторонніх обов’язків стати на бік України та почати бойові дії – це одне. Однак про це точно не мовиться.

Коли ми говоримо про миротворчі контингенти – це зовсім інший статус. Це не означає, що союзник прибув в Україну повоювати на твоєму боці. Миротворчий контингент – це дещо зовсім нове. Якоюсь серйозною гарантією його вважати не можна. Хоча він теж може мати значення,

– підкреслив військовий оглядач.

Важливо, що миротворці на території України можуть бути розміщені лише у межах договору з Росією. Цього не може бути без згоди країни-агресорки. Де саме буде розміщуватись контингент, визначатиметься договором.

"Їм даються певні повноваження. Але повноваження країн, навіть якщо вони дружні до України, контингент досить широкий, наскільки я можу судити, не передбачає те, що якщо Росія намагається атакувати Україну, то умовний англійський контингент вступає у бій як частина ЗСУ. Ймовірно, це не так", – сказав Давид Шарп.

За його словами, миротворчий контингент призначений служити стінкою, що розділяє, слідкувати за порушеннями, бути посередником між сторонами і так далі. Його функції надзвичайно важливі. Якщо миротворці з країн Заходу перебувають на лінії зіткнення, у певній буферній зоні або у найближчому тилу, для Росії буде складніше порушити такий договір.

"Тому що якщо ти раптом вдариш по контингенту країн НАТО, які тут перебувають за домовленістю, це може створити для Росії певні проблеми. Але досвід показує, що миротворчий контингент, з рідкісними виключеннями, не має функції союзника, який воює на твоєму боці. Агресор може знехтувати миротворцями. Наприклад, якщо він вирішив атакувати, поїхати повз них, розуміючи, що миротворчий контингент не приїхав сюди воювати", – пояснив він.

Однак миротворчий контингент дуже важливий, від західних країн – тим більше. Але все це може стати реальністю тільки у результаті двостороннього договору та зі згоди Росії. Адже миротворці без згоди Росії – це вже союзники України. Наразі про це не мовиться.

Сценарії розміщення миротворців

У виданні The Telegraph описали 3 варіанти розміщення миротворчого контингенту. Військовий оглядач з Ізраїлю припустив, що теоретично будь-який з цих сценаріїв може бути реальним за наявності політичного рішення.

Але усі ці сценарії не передбачають, що це миротворчий контингент у межах певного договору між Росією та Україною. Усе, що описано, передбачає, грубо кажучи, дії певного союзника на боці України, участь у бойових діях прямо або опосередковано за того чи іншого сценарію,

– зауважив він.

Зараз не розглядається сценарій, що британські або інші західні сили можуть взяти участь прямо або опосередковано у бойових діях та вступати у бій з Росією. Країни НАТО до цього не готові. Тому такі сценарії можуть бути реалістичними лише за наявності політичної волі, якої поки нема.